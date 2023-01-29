Курганский завод запустил производство запчастей для работы мобильного ядерного реактора

Завод из Шадринска «Точинвест-ШЗМК» производит опоры для работы мобильного ядерного реактора на Чукотке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На заводе ООО «Точинвест-ШЗМК» из города Шадринск Курганской области запустили производство металлоконструкций для строительства электролиний на Чукотке, где испытывается мобильный ядерный реактор. Об этом рассказал исполнительный директор предприятия Евгений Давыдов.

«Мы реализуем проект строительства электролиний на Чукотке, где испытывается мобильный ядерный реактор и мобильная электростанция. После того как ее испытают, планируют поставить на поток. А мы производим опоры из уголка. Цинкуем на заводе, потом их собирают на объекте. По этим опорам идут электричество от этого реактора к месту его использования», — сказал Давыдов в интервью телеканалу «Россия-24».

На заводе «Точинвест-ШЗМК» изготавливают металлоконструкции для объектов энергетики, железнодорожных дорог, промышленного и гражданского строительства. В прошлом году на предприятии была открыта первая в УрФО автоматическая линия цинкования метизов. Сегодня в России только пять подробных линий. В сутки производится 20 тонн высококачественной продукции. Цель — увеличение производственной мощности на 600 тонн в месяц.

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