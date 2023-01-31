31 января 2023

В Свердловском городе на неделю закроют движение транспорта из-за ремонта теплосети

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на ул. Мальцева. Курган, зима, траншея, жкх, ремонт дороги, ремонт, стройка
Движение транспорта ограничат с 1 по 7 февраля Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) производится ремонт теплосети по улице Карла Маркса между домами 27 и 57, в связи с работами, в период с 1 по 7 февраля будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщили в МУП «Гор.УЖКХ».

«Один участок заменили, отопление дали, дальше работаем. После ремонта, до 7 февраля, будет закрыто движение транспорта по улице Сабурова на участке от перекрестка до дома № 31», — рассказали порталу vsalde.ru представители «Гор.УЖКХ».

Ремонт теплосетей будет сопровождаться перерывами в поставке отопления на дома №27 и №57 на улице Карла Маркса. Работы пройдут 1 февраля с 09:00 до 17:00.

Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения транспорта по улице Народной Воли в Екатеринбурге с 6 февраля по 30 марта. Закрытие движения связано с реконструкцией.

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В Верхней Салде (Свердловская область) производится ремонт теплосети по улице Карла Маркса между домами 27 и 57, в связи с работами, в период с 1 по 7 февраля будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщили в МУП «Гор.УЖКХ». «Один участок заменили, отопление дали, дальше работаем. После ремонта, до 7 февраля, будет закрыто движение транспорта по улице Сабурова на участке от перекрестка до дома № 31», — рассказали порталу vsalde.ru представители «Гор.УЖКХ». Ремонт теплосетей будет сопровождаться перерывами в поставке отопления на дома №27 и №57 на улице Карла Маркса. Работы пройдут 1 февраля с 09:00 до 17:00. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения транспорта по улице Народной Воли в Екатеринбурге с 6 февраля по 30 марта. Закрытие движения связано с реконструкцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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