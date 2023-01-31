В Свердловском городе на неделю закроют движение транспорта из-за ремонта теплосети

В Верхней Салде (Свердловская область) производится ремонт теплосети по улице Карла Маркса между домами 27 и 57, в связи с работами, в период с 1 по 7 февраля будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщили в МУП «Гор.УЖКХ».
«Один участок заменили, отопление дали, дальше работаем. После ремонта, до 7 февраля, будет закрыто движение транспорта по улице Сабурова на участке от перекрестка до дома № 31», — рассказали порталу vsalde.ru представители «Гор.УЖКХ».
Ремонт теплосетей будет сопровождаться перерывами в поставке отопления на дома №27 и №57 на улице Карла Маркса. Работы пройдут 1 февраля с 09:00 до 17:00.
Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения транспорта по улице Народной Воли в Екатеринбурге с 6 февраля по 30 марта. Закрытие движения связано с реконструкцией.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».