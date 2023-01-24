В центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта

С 6 февраля по 30 марта в Екатеринбурге перекроют улицу Народной Воли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга перекроют движения транспорта по улице Народной Воли с 6 февраля по 30 марта 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

«В связи с реконструкцией сотрудники „Городского управления дорожно-строительных работ“ закроют движение транспорта по улице Народной Воли. Дорожные работы пройдут с 6 февраля по 30 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

В период закрытия участка дороги движение транспорта будет направлено по улицам 8 Марта и Степана Разина. Дорожные рабочие установят соответствующие знаки.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга определилась с ремонтом автомобильных дорог. В рамках национального проекта БКД предусмотрены ремонтные работы 17 дорожных участков.