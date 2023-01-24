В центре Екатеринбурга перекроют движение транспорта

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С 6 февраля по 30 марта в Екатеринбурге перекроют улицу Народной Воли Фото:

В центре Екатеринбурга перекроют движения транспорта по улице Народной Воли с 6 февраля по 30 марта 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

«В связи с реконструкцией сотрудники „Городского управления дорожно-строительных работ“ закроют движение транспорта по улице Народной Воли. Дорожные работы пройдут с 6 февраля по 30 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

В период закрытия участка дороги движение транспорта будет направлено по улицам 8 Марта и Степана Разина. Дорожные рабочие установят соответствующие знаки.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга определилась с ремонтом автомобильных дорог. В рамках национального проекта БКД предусмотрены ремонтные работы 17 дорожных участков.

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В центре Екатеринбурга перекроют движения транспорта по улице Народной Воли с 6 февраля по 30 марта 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «В связи с реконструкцией сотрудники „Городского управления дорожно-строительных работ“ закроют движение транспорта по улице Народной Воли. Дорожные работы пройдут с 6 февраля по 30 марта 2023 года», — сказано в сообщении. В период закрытия участка дороги движение транспорта будет направлено по улицам 8 Марта и Степана Разина. Дорожные рабочие установят соответствующие знаки. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга определилась с ремонтом автомобильных дорог. В рамках национального проекта БКД предусмотрены ремонтные работы 17 дорожных участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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