Полпред Якушев встретился с челябинским губернатором Текслером

Двусторонняя встреча Владимира Якушева (слева) и Алексея Текслера завершила визит полпреда в город Росатома Фото: пресс-служба полпредства президента в УрФО

В ходе рабочего визита в Челябинскую область 1 февраля полпред президента в УрФО Владимир Якушев встретился с губернатором Алексеем Текслером. Глава региона рассказал ему о ситуации на Южном Урале, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Во время поездки в ЗАТО Снежинск губернатор подчеркнул стабильность ситуации в регионе. Несмотря на санкции против промышленно развитых субъектов РФ, благодаря комплексной работе с предприятиями, удалось остановить падение и выйти в рост с августа. Ни один крупный инвестиционный проект не остановлен», — приводит подробности встречи пресс-служба полпредства.

В этом плане Текслер специально остановился на цинковом производстве в Уфалее, которое начнет работать в 2024 году. Еще один новый завод — минеральных удобрений в Карабаше — заработает уже в этом году. По итогам 2022 года показатель инвестиционной активности в Челябинской области предварительно оценивается в 330 млрд рублей. С поправкой на действующие цены это дает примерно 4%-й прирост по сравнению с 2021 годом.

Также в ходе рабочей поездки в Снежинск полпред и губернатор ознакомились с уникальными возможностями Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ» имени Забабахина. Им представили комплекс импульсной томографии и экспериментальную базу исследований, разработки в сфере лазерных и цифровых технологий.