Уральский полпред Якушев приедет в челябинский город Росатома

Полпред Владимир Якушев проведет совещание в Снежинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приедет 1 февраля в Челябинскую область. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«Полпред Якушев и губернатор Текслер приедут в ЗАТО Снежинск. В программе пребывания значится посещение градообразующего предприятия — Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ ВНИИТФ имени Забабахина), — и осмотр ряда социальных объектов», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона

По информации URA.RU, в РФЯЦ состоится закрытое совещание. После этого пройдет рабочая встреча с губернатором Алексеем Текслером.