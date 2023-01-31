31 января 2023

Уральский полпред Якушев приедет в челябинский город Росатома

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев проведет совещание в Снежинске Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приедет 1 февраля в Челябинскую область. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«Полпред Якушев и губернатор Текслер приедут в ЗАТО Снежинск. В программе пребывания значится посещение градообразующего предприятия — Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ ВНИИТФ имени Забабахина), — и осмотр ряда социальных объектов», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона

По информации URA.RU, в РФЯЦ состоится закрытое совещание. После этого пройдет рабочая встреча с губернатором Алексеем Текслером.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев приедет 1 февраля в Челябинскую область. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. «Полпред Якушев и губернатор Текслер приедут в ЗАТО Снежинск. В программе пребывания значится посещение градообразующего предприятия — Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ ВНИИТФ имени Забабахина), — и осмотр ряда социальных объектов», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона По информации URA.RU, в РФЯЦ состоится закрытое совещание. После этого пройдет рабочая встреча с губернатором Алексеем Текслером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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