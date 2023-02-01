Власти ХМАО не собираются делать выплаты за уничтожение западных танков в зоне СВО

Власти ХМАО не собираются предусматривать в региональном бюджете выплаты для югорских военнослужащих, которые в зоне СВО уничтожат западные танки. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики, а также вице-губернатор Югры Александр Тиртока.
«Документов с подобным содержанием правительством Югры не принималось», — прокомментировали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока сказал журналисту агентства, что у региональных властей нет механизма реализации подобных инициатив. «А разве есть представление кто это будет отслеживать, как будет все подтверждаться? Это все прерогатива Минобороны. Мы популизмом не занимаемся, если занимаемся какими-то вопросами, то конкретно», — резюмировал Тиртока.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое регламентирует выплаты за уничтоженную на Украине западную технику. Захват немецкого танка Leopard стоит 3 млн рублей, а американского Abrams — 1,5 млн рублей.
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