Российский губернатор предложил жителям скинуться на премии за уничтожение танков

02 февраля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Глава Забайкалья Александр Осипов предложил скинуться на премии за танки, если не хватит средств в бюджете Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если в бюджете Забайкальского края не хватит средств для премий за захваченные или уничтоженные западные танки, то деньги будут собирать с населения и местных предпринимателей. Об этом рассказал глава региона Александр Осипов. «Думаю, что на первые выплаты в краевом бюджете точно будут средства. Если вдруг окажется, их [танки] будут жечь очень много, в таком случае мы посмотрим и присоединим [жителей]», — заявил Осипов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что все жители региона будут готовы помочь. Ранее Осипов подписал постановление, которое регламентирует выплаты за уничтоженную на Украине западную технику. Захват немецкого танка Leopard стоит 3 млн рублей, а американского Abrams — 1,5 млн рублей. Введение таких выплат Осипов объяснил желанием «показать кузькину мать заморским штучкам», передает «Царьград».

Если в бюджете Забайкальского края не хватит средств для премий за захваченные или уничтоженные западные танки, то деньги будут собирать с населения и местных предпринимателей. Об этом рассказал глава региона Александр Осипов. «Думаю, что на первые выплаты в краевом бюджете точно будут средства. Если вдруг окажется, их [танки] будут жечь очень много, в таком случае мы посмотрим и присоединим [жителей]», — заявил Осипов в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что все жители региона будут готовы помочь. Ранее Осипов подписал постановление, которое регламентирует выплаты за уничтоженную на Украине западную технику. Захват немецкого танка Leopard стоит 3 млн рублей, а американского Abrams — 1,5 млн рублей. Введение таких выплат Осипов объяснил желанием «показать кузькину мать заморским штучкам», передает «Царьград».