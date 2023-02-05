Екатеринбуржец из французского легиона рассказал об отношении иностранцев к ЧВК «Вагнер»

Во французском легионе относятся к ЧВК «Вагнер» как к коллегам

06 февраля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Вагнеровцы пересекаются с легионерами во время выполнения боевых задач Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Наемники из Французского иностранного легиона пересекаются с вагнеровцами во время выполнения задач, но относятся к чавэкашникам настороженно, хоть и считают «коллегами». Среди вагнеровцев есть бывшие французские легионеры, рассказал URA.RU екатеринбуржец Андрей Д. (имя изменено по просьбе героя), который служит во иностранном легионе Франции. «Отношение к «Вагнеру» неоднозначное. Рабочая область у нас с вагнеровцами одна и та же, можно сказать, мы коллеги. Знаю ребят [из легиона], которые с ними встречались, континент выполнения задач был один и тот же, войска пересекались. Я помню, кто-то из «Вагнера» кричал на французском: «я бывший легионер, я из кавалерии!», — рассказал Андрей. Новость по теме Пригожин рассказал, в чем заключается смысл жизни бойцов ЧВК «Вагнер» На вопрос о сравнении методов работы двух воинских организаций — российского «Вагнера» и французского легиона — мужчина ответил, что легионеры «не совершают настолько острых и самовольных поступков», как вагнеровцы. «Из той эпохи, когда легион был исключительно наемнической организацией, которую отправляли в самое пекло, он уже перешел под эгиду войск НАТО и является часть французской регулярной армии. Кувалды — такого у нас нет», — пояснил екатеринбуржец. Он объяснил, что во французский легион тоже могут принять людей с криминальным прошлым, но не с таким тяжелым, какое бывает у некоторых контрактников из ЧВК «Вагнер». «На мелкую кражу могут закрыть глаза, административные правонарушения типа пересечения границ. Но убийц и насильников не берут и не дают им гражданство», — сказал легионер. Французский иностранный легион существует почти 200 лет. Кроме самой Франции полки легиона находятся в других странах мира, где проводят внешние операции. Под ними подразумеваются борьба с беспорядками, поддержание или восстановление мира, военные задачи, поставленные правительством Франции. В настоящее время в легионе служат примерно девять тысяч солдат из 136 стран мира. Согласно открытым источникам, примерно такое же количество военных насчитывается и в ЧВК «Вагнер» — порядка восьми тысяч человек. В российской компании также служат граждане других государств — например, Финляндии, Чехии, Норвегии, Колумбии, США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наемники из Французского иностранного легиона пересекаются с вагнеровцами во время выполнения задач, но относятся к чавэкашникам настороженно, хоть и считают «коллегами». Среди вагнеровцев есть бывшие французские легионеры, рассказал URA.RU екатеринбуржец Андрей Д. (имя изменено по просьбе героя), который служит во иностранном легионе Франции. «Отношение к «Вагнеру» неоднозначное. Рабочая область у нас с вагнеровцами одна и та же, можно сказать, мы коллеги. Знаю ребят [из легиона], которые с ними встречались, континент выполнения задач был один и тот же, войска пересекались. Я помню, кто-то из «Вагнера» кричал на французском: «я бывший легионер, я из кавалерии!», — рассказал Андрей. На вопрос о сравнении методов работы двух воинских организаций — российского «Вагнера» и французского легиона — мужчина ответил, что легионеры «не совершают настолько острых и самовольных поступков», как вагнеровцы. «Из той эпохи, когда легион был исключительно наемнической организацией, которую отправляли в самое пекло, он уже перешел под эгиду войск НАТО и является часть французской регулярной армии. Кувалды — такого у нас нет», — пояснил екатеринбуржец. Он объяснил, что во французский легион тоже могут принять людей с криминальным прошлым, но не с таким тяжелым, какое бывает у некоторых контрактников из ЧВК «Вагнер». «На мелкую кражу могут закрыть глаза, административные правонарушения типа пересечения границ. Но убийц и насильников не берут и не дают им гражданство», — сказал легионер. Французский иностранный легион существует почти 200 лет. Кроме самой Франции полки легиона находятся в других странах мира, где проводят внешние операции. Под ними подразумеваются борьба с беспорядками, поддержание или восстановление мира, военные задачи, поставленные правительством Франции. В настоящее время в легионе служат примерно девять тысяч солдат из 136 стран мира. Согласно открытым источникам, примерно такое же количество военных насчитывается и в ЧВК «Вагнер» — порядка восьми тысяч человек. В российской компании также служат граждане других государств — например, Финляндии, Чехии, Норвегии, Колумбии, США.