В центре Челябинска перекроют движение из-за 10-летия падения метеорита

В честь 10-летия падения метеорита в центре Челябинска устроят праздник Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В центре Челябинска перекроют движение из-за празднования 10-летия со дня падения метеорита. О перекрытии дорог по проспекту Ленина URA.RU сообщила пресс-секретарь АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Ольга Сусикова.

«В Челябинске на площади у ЮУрГУ отметят десятую годовщину со дня падения метеорита в озеро Чебаркуль. Движение транспорта перекроют 18 февраля с 15:00 до 21:00 по проспекту Ленина на участке от улицы Энтузиастов до Лесопарковой», — уточнила URA.RU Сусикова.

На площадке будет шоу барабанщиков The Noize, световой флешмоб, розыгрыш путешествий по Челябинской области, а также 3D-анимация на фасаде вуза. Организуют «МетеоритФЕСТ» правительство региона, мэрия Челябинска и центр проектного развития территорий и туризма области.

Метеорит упал на Челябинскую область 15 февраля 2013 года. Взрывной волной выбило стекла в домах в Челябинске и других городах. Самый большой осколок был поднят со дня озера Чебаркуль и хранится в областном краеведческом музее региона. В память об этом событии выпущены сувениры, а метеорит получил имя «Челябинск».