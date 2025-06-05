Убившая больную мать челябинка избежала уголовного наказания

05 июня 2025 в 15:50 Размер текста - 17 +

Приговор не вступил в законную силу Создано в Midjourney Жительница Увельского района Челябинской области, которая в порыве гнева до смерти запинала свою психически нездоровую мать, избежала уголовного наказания и отправлена на принудительное лечение. Об этом сообщила пресс-служба объединенной судебной системы региона. «Обвиняемая совершила общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, предусмотренное частью четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Поскольку лицо, в отношении которого рассмотрено уголовное дело, нуждается в принудительном лечении, обвиняемая освобождена от уголовной ответственности по указанной статье и направлена в медицинскую организацию на принудительное лечение в стационарных условиях», — сообщили в ОСС. Конфликт между матерью и дочерь произошел 13 февраля 2025 года. Обвиняемая не спала несколько ночей до трагедии из-за матери, которая постоянно требовала к себе внимания, нуждалась в уходе и бродила по квартире. Утром женщина покормила мать и легла отдохнуть. Однако, мать вновь стала ее беспокоить. Разозлившись, обвиняемая толкнула родственницу рукой в спину, от чего та упала и ударилась подбородком о стул. Когда мать упала, дочь продолжила ее избивать руками и ногами. Успокоившись, она помогла матери встать и уложила ее на кровь, где спустя время женщина умерла. О случившимся дочь сообщила родственникам по телефону, которые и вызвали сотрудников полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Увельского района Челябинской области, которая в порыве гнева до смерти запинала свою психически нездоровую мать, избежала уголовного наказания и отправлена на принудительное лечение. Об этом сообщила пресс-служба объединенной судебной системы региона. «Обвиняемая совершила общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, предусмотренное частью четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Поскольку лицо, в отношении которого рассмотрено уголовное дело, нуждается в принудительном лечении, обвиняемая освобождена от уголовной ответственности по указанной статье и направлена в медицинскую организацию на принудительное лечение в стационарных условиях», — сообщили в ОСС. Конфликт между матерью и дочерь произошел 13 февраля 2025 года. Обвиняемая не спала несколько ночей до трагедии из-за матери, которая постоянно требовала к себе внимания, нуждалась в уходе и бродила по квартире. Утром женщина покормила мать и легла отдохнуть. Однако, мать вновь стала ее беспокоить. Разозлившись, обвиняемая толкнула родственницу рукой в спину, от чего та упала и ударилась подбородком о стул. Когда мать упала, дочь продолжила ее избивать руками и ногами. Успокоившись, она помогла матери встать и уложила ее на кровь, где спустя время женщина умерла. О случившимся дочь сообщила родственникам по телефону, которые и вызвали сотрудников полиции.