04 июня 2025

Челябинцам показали варианты объезда участка трассы М-5 на время ремонта. Карта

В Челябинской области создали карты для объезда участка М-5 на время ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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На время ремонта участка М-5 у Сима водителям предложили варианты объезда
На время ремонта участка М-5 у Сима водителям предложили варианты объезда Фото:

Объехать ремонтируемый участок трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области можно будет двумя способами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» карта разработана совместно с миндортрансом региона.

«На всем участке трассы у города Сим будет заменено асфальтобетонное покрытие, устранено пучинообразование, восстановлена разметка и частично обновлено барьерное ограждение. Совместно с миндортрансом Челябинской области разработаны схемы объезда участков ремонта», — уточнили в управлении. Карты подготовили для грузового и легкового транспорта.

Как отметил и.о. начальника управления Антон Антонов, ремонт 18 километров планируют провести в максимально сжатые сроки. Он выразил благодарность правительству региона и губернатору Алексею Текслеру.

В Челябинской области появилась карта объезда участка ремонта на трассе М-5
В Челябинской области появилась карта объезда участка ремонта на трассе М-5
Фото:
Пути объезда обозначили и для грузового транспорта
Пути объезда обозначили и для грузового транспорта
Фото:

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Объехать ремонтируемый участок трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области можно будет двумя способами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» карта разработана совместно с миндортрансом региона. «На всем участке трассы у города Сим будет заменено асфальтобетонное покрытие, устранено пучинообразование, восстановлена разметка и частично обновлено барьерное ограждение. Совместно с миндортрансом Челябинской области разработаны схемы объезда участков ремонта», — уточнили в управлении. Карты подготовили для грузового и легкового транспорта. Как отметил и.о. начальника управления Антон Антонов, ремонт 18 километров планируют провести в максимально сжатые сроки. Он выразил благодарность правительству региона и губернатору Алексею Текслеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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