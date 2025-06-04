Объехать ремонтируемый участок трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области можно будет двумя способами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал» карта разработана совместно с миндортрансом региона.
«На всем участке трассы у города Сим будет заменено асфальтобетонное покрытие, устранено пучинообразование, восстановлена разметка и частично обновлено барьерное ограждение. Совместно с миндортрансом Челябинской области разработаны схемы объезда участков ремонта», — уточнили в управлении. Карты подготовили для грузового и легкового транспорта.
Как отметил и.о. начальника управления Антон Антонов, ремонт 18 километров планируют провести в максимально сжатые сроки. Он выразил благодарность правительству региона и губернатору Алексею Текслеру.
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