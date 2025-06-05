В Челябинске закроют движение по улице Елькина. Схема

В Челябинске закроют движение по улице Елькина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проезд будет закрыт на три часа
Проезд будет закрыт на три часа

В Челябинске 6 июня частично закроют движение по улице Елькина для празднования Курбан-байрама. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с празднованием Курбан-байрама завтра, 6 июня, с 6:00 до 9:00 будет полностью закрыто движение транспорта по улице Елькина на участке от Труда до Маркса. Просим водителей планировать маршруты движения с учетом этих ограничений», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Ранее в Челябинске было перекрыто движение транспорта на пересечении улиц Витебская и Татьяничевой из-за строительства сетей водоотведения. Водителей просили выбирать альтернативные пути, чтобы избежать заторов.

Схема ограничения проезда в Челябинске по Елькина 6 июня
Схема ограничения проезда в Челябинске по Елькина 6 июня

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 6 июня частично закроют движение по улице Елькина для празднования Курбан-байрама. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В связи с празднованием Курбан-байрама завтра, 6 июня, с 6:00 до 9:00 будет полностью закрыто движение транспорта по улице Елькина на участке от Труда до Маркса. Просим водителей планировать маршруты движения с учетом этих ограничений», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Ранее в Челябинске было перекрыто движение транспорта на пересечении улиц Витебская и Татьяничевой из-за строительства сетей водоотведения. Водителей просили выбирать альтернативные пути, чтобы избежать заторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...