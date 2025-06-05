В Челябинске закроют движение по улице Елькина

В Челябинске 6 июня частично закроют движение по улице Елькина для празднования Курбан-байрама. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с празднованием Курбан-байрама завтра, 6 июня, с 6:00 до 9:00 будет полностью закрыто движение транспорта по улице Елькина на участке от Труда до Маркса. Просим водителей планировать маршруты движения с учетом этих ограничений», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Ранее в Челябинске было перекрыто движение транспорта на пересечении улиц Витебская и Татьяничевой из-за строительства сетей водоотведения. Водителей просили выбирать альтернативные пути, чтобы избежать заторов.
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