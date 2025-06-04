Челябинская птицефабрика впервые экспортировала куриные яйца в Абхазию

АО «Птицефабрика Челябинская» впервые отгрузила пищевые яйца в Абхазию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, лабораторная проверка показала соответствие продукции требованиям страны-импортера.
«Под контролем ведомства из Челябинска экспортировали первую партию пищевых яиц в Абхазию. Перед отправкой продукция прошла исследования в учреждении „ВНИИЗЖ“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Ветеринарная справка удостоверила, что яйца соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Груз в количестве 186,4 тысячи яиц отправился на юг автотранспортом.
Экспорт пищевых яиц в Абхазию стал продолжением увеличившейся внешнеэкономической деятельности челябинских производителей. С начала года из Челябинской области «Объединение „Союзпищепром“ отправил 261,5 тонны комбикорма для крупного рогатого скота в Монголию, предприниматель Юлия Чинькова — 4,2 тонны колбасы в Узбекистан, Магнитогорский птицеводческий комплекс — 170,6 тонны куриных лапок в Китай.
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