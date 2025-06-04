04 июня 2025

Челябинская птицефабрика впервые экспортировала куриные яйца в Абхазию

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукция полностью соответствует всем требованиям страны-импортера
Продукция полностью соответствует всем требованиям страны-импортера Фото:

АО «Птицефабрика Челябинская» впервые отгрузила пищевые яйца в Абхазию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, лабораторная проверка показала соответствие продукции требованиям страны-импортера.

«Под контролем ведомства из Челябинска экспортировали первую партию пищевых яиц в Абхазию. Перед отправкой продукция прошла исследования в учреждении „ВНИИЗЖ“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Ветеринарная справка удостоверила, что яйца соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Груз в количестве 186,4 тысячи яиц отправился на юг автотранспортом.

Экспорт пищевых яиц в Абхазию стал продолжением увеличившейся внешнеэкономической деятельности челябинских производителей. С начала года из Челябинской области «Объединение „Союзпищепром“ отправил 261,5 тонны комбикорма для крупного рогатого скота в Монголию, предприниматель Юлия Чинькова — 4,2 тонны колбасы в Узбекистан, Магнитогорский птицеводческий комплекс — 170,6 тонны куриных лапок в Китай.

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АО «Птицефабрика Челябинская» впервые отгрузила пищевые яйца в Абхазию. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, лабораторная проверка показала соответствие продукции требованиям страны-импортера. «Под контролем ведомства из Челябинска экспортировали первую партию пищевых яиц в Абхазию. Перед отправкой продукция прошла исследования в учреждении „ВНИИЗЖ“», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Ветеринарная справка удостоверила, что яйца соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Груз в количестве 186,4 тысячи яиц отправился на юг автотранспортом. Экспорт пищевых яиц в Абхазию стал продолжением увеличившейся внешнеэкономической деятельности челябинских производителей. С начала года из Челябинской области «Объединение „Союзпищепром“ отправил 261,5 тонны комбикорма для крупного рогатого скота в Монголию, предприниматель Юлия Чинькова — 4,2 тонны колбасы в Узбекистан, Магнитогорский птицеводческий комплекс — 170,6 тонны куриных лапок в Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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