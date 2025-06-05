Губернатор дал высокую оценку челябинским депутатам, вернувшимся с фронта

Губернатор Алексей Текслер высоко оценил работу челябинских депутатов Фото с личной страницы Сергея Буякова https://t.me/buyakov_sn

Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков отметил высокую оценку, данную губернатором Алексеем Текслером работе депутатов-участников СВО в обращении к заксобранию. Соответствующий пост Буяков разместил в своем telegram-канале.

«Алексей Текслер отметил, что ветераны СВО проявили себя в представительных органах власти. В Челябинской городской думе работают четыре участника СВО. И замечу — работают продуктивно! Воплощено большое количество проектов — по оказанию помощи бойцам и их родным, развитию адаптивных видов спорта, патриотического воспитания молодежи», — отметил Буяков.

Кроме того, Буяков выделил в обращении губернатора акценты на масштабную программу по реконструкции системы ЖКХ «Большой ремонт». В Челябинске по этой программе реконструируются очистные сооружения и коллекторы, построены станция УФ-обеззараживания воды в поселке Сосновка.

Также Буяков поблагодарил губернатора за поддержку инициативных проектов граждан, которые направлены на благоустройство. Отдельно спикер остановился на акценте губернатора на развитии общественного транспорта. В Челябинске обновляется парк автобусов и троллейбусов и ведется строительство метротрама.

В гордуме Челябинска работают четыре участника СВО. Это депутаты Артем Барбашин, Евгений Ботов, Евгений Бормотов и Илья Новосельцев. Также большинство депутатов занимается сбором гуманитарной помощи и оборудования для наших бойцов и жителей новых регионов России.

Губернатор обратился к заксобранию 5 июня. В том числе он подчеркнул, что ветераны СВО с большой отдачей работают на предприятиях и в общественных объединениях и как проявили себя в представительных органах власти.