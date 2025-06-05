«Готова всемерно содействовать»: в Госдуме оценили послание челябинского губернатора

Депутат Госдумы Лантратова заявила о поддержке планов главы Челябинской области

Яна Лантратова приехала, чтобы присутствовать при выступления главы региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова пообещала приложить все усилия, чтобы содействовать реализации заявленных губернатором Челябинской области планов работы на ближайшие годы. Об этом она заявила после оглашения послания Алексея Текслера к региональным элитам.

«Задачи на ближайшие годы, озвученные губернатором — современная медицина, развитая социальная сфера, качественное и доступное образование — полностью отвечают запросам времени и людей. Этот курс я поддерживаю и готова всемерно содействовать реализации каждой из обозначенных инициатив», — заявила Лантратова URA.RU.

Она особо выделила такие направления, как поддержка властями региона СВО и семей ее участников, модернизацию сферы здравоохранения и обновление учреждений культуры.

Помимо этого, выступление касалось целого ряда направлений развития региона. Текслер анонсировал масштабную реновацию в Челябинске, повышение зарплат бюджетникам, дальнейшее развитие структуры аэропорта и закрытие экологически вредных производств.