Туристка из Челябинска сорвалась со смотровой площадки на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии погибла 62-летняя жительница Челябинска, упав с обрыва в урочище Джилы-Су на склонах Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
«Урочище Джилы-Су пользуется популярностью у туристов. Во время экскурсии женщина в составе группы из шести человек слишком близко подошла к краю смотровой площадки. Она потеряла равновесие и сорвалась вниз», — отмечает telegram-канал ведомства.
Прибывшие на место сотрудники МЧС констатировали смерть туристки — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе.
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