04 июня 2025

Туристка из Челябинска сорвалась со смотровой площадки на Эльбрусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело челябинки спасатели подняли с ущелья горы
Тело челябинки спасатели подняли с ущелья горы Фото:

В Кабардино-Балкарии погибла 62-летняя жительница Челябинска, упав с обрыва в урочище Джилы-Су на склонах Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР. 

«Урочище Джилы-Су пользуется популярностью у туристов. Во время экскурсии женщина в составе группы из шести человек слишком близко подошла к краю смотровой площадки. Она потеряла равновесие и сорвалась вниз», — отмечает telegram-канал ведомства. 

Прибывшие на место сотрудники МЧС констатировали смерть туристки — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе. 

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В Кабардино-Балкарии погибла 62-летняя жительница Челябинска, упав с обрыва в урочище Джилы-Су на склонах Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.  «Урочище Джилы-Су пользуется популярностью у туристов. Во время экскурсии женщина в составе группы из шести человек слишком близко подошла к краю смотровой площадки. Она потеряла равновесие и сорвалась вниз», — отмечает telegram-канал ведомства.  Прибывшие на место сотрудники МЧС констатировали смерть туристки — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело погибшей эвакуировали с ущелья и передали следственно-оперативной группе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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