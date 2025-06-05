Заявки и предложения по проекту будут приниматься с 11 по 19 июня Анна Майорова, URA.RU

В Челябинске обсудят изменения в проекте на втором этапе строительства лыжероллерной трассы. Речь о том, что трасса будет проходить на улице Усадебной — в зоне защитных зеленых насаждений, а на это требуется разрешение. Общественные обсуждения на эту тему проходят в городе с 4 июня по 3 июля, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (лыжероллерная трасса, второй этап) в территориальной зоне защитных зеленых насаждений по улице Усадебной, земельный участок 8А в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Как отмечается на сайте, предложения и заявки от участников общественных обсуждений будут приниматься с 11 по 19 июня 2025 года на сайте госуслуг. Проект помимо сайта также будет размещен в Доме архитектора с 11 июня.

В Челябинске продолжается второй этап строительства лыжероллерной трассы. Уникальный по масштабу спортивно-тренировочный центр по лыжным видам спорта возводится возле Карпова пруда в Центральном районе.

Строительство челябинского центра лыжных видов спорта ведется благодаря поддержке главы Челябинской области Алексея Текслера. Лыжероллерная трасса будет первым лицензированным проектом такого типа в регионе, что позволит принимать соревнования любого уровня.

Площадь участка — 26 680 квадратных метров Кадастровая карта г. Челябинска