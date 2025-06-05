Челябинцы стали бояться летать за рубеж без страховки

При полетах за рубеж больше челябинцев предпочло брать с собой страховой полис Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Челябинской области стали опасаться летать за рубеж без страхового полиса. Как URA.RU отметили в пресс-службе компании «МегаФон», интерес к услугам страховщиков возрос и по другим видам страхования.

«В апреле в регионе потратили на 27% больше трафика на сайтах страховых компаний, чем в предыдущем месяце. Наиболее активно оформлялись полисы для выезжающих за рубеж», — уточнили в «МегаФоне».

Согласно данным аналитиков, среди пользователей, проявляющих интерес к страхованию, мужчины составили основную массу — 68% от общего трафика. Особенно активно условия полисов изучали пользователи в возрасте 35-44 лет, которые обеспечили 41% от всех посетителей сайтов. Интерес молодежи и пожилых людей к страхованию остался низким — соответственно 6% и 2%.

В целом по стране в первом квартале рост спроса на полисы для путешественников возрос на четверть. На 10% чаще россияне стали страховать и имущество. Специалисты это связали с предстоящим дачным сезоном, который продолжится до октября.