Челябинке с деменцией выдали жизненно важные лекарства

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Бабушке после обращения в СМИ выдали бесплатные лекарства
Бабушке после обращения в СМИ выдали бесплатные лекарства

В Челябинске 73-летней женщине-инвалиду с деменцией и перенесенным инсультом после публикации URA.RU выдали медикаменты сразу в двух медучреждениях. Об этом URA.RU рассказали родные пациентки.

«В который раз СМИ помогает нам добиться выдачи лекарств по бесплатным рецептам. После обращения нас вызвали в психоневрологический диспансер, а затем в поликлинику, и выдали все положенные лекарства», — сообщила URA.RU родственница пациентки.

Семья пожилой челябинки регулярно сталкивается с отсутствием бесплатных медикаментов. По их словам, лекарства по льготным рецептам выдают после скандалов и обращений в прессу. При этом таблетки и уколы нужны именно сейчас, так как без них у бабушки начинаются приступы.

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В Челябинске 73-летней женщине-инвалиду с деменцией и перенесенным инсультом после публикации URA.RU выдали медикаменты сразу в двух медучреждениях. Об этом URA.RU рассказали родные пациентки. «В который раз СМИ помогает нам добиться выдачи лекарств по бесплатным рецептам. После обращения нас вызвали в психоневрологический диспансер, а затем в поликлинику, и выдали все положенные лекарства», — сообщила URA.RU родственница пациентки. Семья пожилой челябинки регулярно сталкивается с отсутствием бесплатных медикаментов. По их словам, лекарства по льготным рецептам выдают после скандалов и обращений в прессу. При этом таблетки и уколы нужны именно сейчас, так как без них у бабушки начинаются приступы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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