Челябинке с деменцией выдали жизненно важные лекарства

В Челябинске 73-летней женщине-инвалиду с деменцией и перенесенным инсультом после публикации URA.RU выдали медикаменты сразу в двух медучреждениях. Об этом URA.RU рассказали родные пациентки.
«В который раз СМИ помогает нам добиться выдачи лекарств по бесплатным рецептам. После обращения нас вызвали в психоневрологический диспансер, а затем в поликлинику, и выдали все положенные лекарства», — сообщила URA.RU родственница пациентки.
Семья пожилой челябинки регулярно сталкивается с отсутствием бесплатных медикаментов. По их словам, лекарства по льготным рецептам выдают после скандалов и обращений в прессу. При этом таблетки и уколы нужны именно сейчас, так как без них у бабушки начинаются приступы.
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