Челябинские коровы стали давать молока больше, а куры — нестись меньше

Челябинские коровы стали давать больше молока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области надои молока в первом квартале 2025 года по сравнению с таким же периодом 2024 года выросли, а производство пищевых яиц снизилось. Как следует из данных Челябинскстата, первый показатель поднялся на 8,3%, второй упал на 1,2%.

«Надои молока на одну корову в сельскохозорганизациях (кроме микропредприятий) в январе—марте 2025 года составили 1,714 кг. Яйценоскость кур-несушек составила 79 штук», — заявили экономисты Челябинскстата.

К концу марта поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей достигло 183,1 тысячи голов. Численность уступила прошлогодним показателям на 10,5%. При этом численность коров уменьшилась на 9,9%, свиней — на 8,4%, овец и коз — на 6,6%. Зато поголовье птицы выросло на 1,4%.

Динамика численности отразилась на выпуске продукции. Несмотря на то, что продуктивность коров выросла, а кур упала, объемы продукции показали противоположную тенденцию. За первые три месяца года в хозяйствах увеличилось производство яиц на 2,5%и уменьшился выпуск молока — на 4,9%. Убой скота и птицы снизился на 0,3%.

Достаточно высокие объемы производства позволяют компаниям удовлетворять внутренний спрос и экспортировать продукцию за рубеж. Так, в начале июня «Птицефабрика Челябинская» впервые отправила партию пищевых яиц в Абхазию.