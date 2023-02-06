В Нижневартовске (ХМАО) покупатели магазина «Лента» обратили внимание, что на полках гипермаркета появились необычные игрушечные монстры из серии Хагги Вагги и Кисси Мисси — персонажи хоррор-игры Poppy Playtime. Клиентов возмутило, что одна из игрушек вызывает неприличные ассоциации. Об этом URA.RU рассказала одна из покупательниц и прислала фото товара.
«Увидели с ребенком в отделе игрушек в нижневартовской „Ленте“. Проблема не столько в том, что сам по себе персонаж страшный, сколько внешний вид именно этой игрушки. Судя по всему, при нажатии Хагги-Вагги должен надувать пузырь из жвачки. Но здесь реализовано это так, что вызывает похабные ассоциации. Я уже даже не стала фотографировать, как оно выглядит в надутом состоянии… Ладно бы это только мне показалось, но точно так же все остальные покупатели смотрят на игрушку и хихикают», — рассказывает покупательница.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ретейлера с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости получить ответ не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске недовольные жители готовили акцию протеста из-за выступления в городе цирка «Барнео». В его программе анонсировали номер с игрушечными монстрами Хагги Вагги и Кисси Мисси.
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