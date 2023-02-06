В ХМАО покупатели «Ленты» жалуются на игрушку Хагги-Вагги, похожую на фаллический символ. Фото

07 февраля 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Игрушечные монстры являются персонажами хоррор-игры Poppy Playtime Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) покупатели магазина «Лента» обратили внимание, что на полках гипермаркета появились необычные игрушечные монстры из серии Хагги Вагги и Кисси Мисси — персонажи хоррор-игры Poppy Playtime. Клиентов возмутило, что одна из игрушек вызывает неприличные ассоциации. Об этом URA.RU рассказала одна из покупательниц и прислала фото товара. «Увидели с ребенком в отделе игрушек в нижневартовской „Ленте“. Проблема не столько в том, что сам по себе персонаж страшный, сколько внешний вид именно этой игрушки. Судя по всему, при нажатии Хагги-Вагги должен надувать пузырь из жвачки. Но здесь реализовано это так, что вызывает похабные ассоциации. Я уже даже не стала фотографировать, как оно выглядит в надутом состоянии… Ладно бы это только мне показалось, но точно так же все остальные покупатели смотрят на игрушку и хихикают», — рассказывает покупательница. URA.RU направило запрос в пресс-службу ретейлера с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости получить ответ не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске недовольные жители готовили акцию протеста из-за выступления в городе цирка «Барнео». В его программе анонсировали номер с игрушечными монстрами Хагги Вагги и Кисси Мисси. Игрушку заметили в магазине «Лента» в Нижневартовске Фото: URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) покупатели магазина «Лента» обратили внимание, что на полках гипермаркета появились необычные игрушечные монстры из серии Хагги Вагги и Кисси Мисси — персонажи хоррор-игры Poppy Playtime. Клиентов возмутило, что одна из игрушек вызывает неприличные ассоциации. Об этом URA.RU рассказала одна из покупательниц и прислала фото товара. «Увидели с ребенком в отделе игрушек в нижневартовской „Ленте“. Проблема не столько в том, что сам по себе персонаж страшный, сколько внешний вид именно этой игрушки. Судя по всему, при нажатии Хагги-Вагги должен надувать пузырь из жвачки. Но здесь реализовано это так, что вызывает похабные ассоциации. Я уже даже не стала фотографировать, как оно выглядит в надутом состоянии… Ладно бы это только мне показалось, но точно так же все остальные покупатели смотрят на игрушку и хихикают», — рассказывает покупательница. URA.RU направило запрос в пресс-службу ретейлера с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости получить ответ не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске недовольные жители готовили акцию протеста из-за выступления в городе цирка «Барнео». В его программе анонсировали номер с игрушечными монстрами Хагги Вагги и Кисси Мисси.