06 февраля 2023

Челябинский педагог обеспокоилась концертом Инстасамки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление артистки запланировано в Челябинске на 26 марта Фото:

Педагог обеспокоена проведением в Челябинске концерта Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом учитель рассказала в соцсетях.

«Я очень обеспокоена тем, что в Челябинске, городе героев, допустили планирование концерта Инстасамки. Если учесть образ этой „звезды“, творчество, если это можно так назвать, ее высказывания о нашей стране, ее побег за границу. Как же можно допустить эти концерты, позволить и дальше разрушать наших детей?» — рассказывает Ольга Ф. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Челябинка отмечает, что многие города уже отменили концерты. Организаторы концерта хотят провести выступление 26 марта в клубе «Галактика развлечений». Представитель клуба сообщил URA.RU, что точной информации о проведении мероприятия пока нет.

«В данный момент организаторы концерта информацию на заявленное число не подтвердили. Мы не можем уверено сказать, будет концерт или не будет», — рассказал представитель.

В Екатеринбурге выступление Инстасамки организаторы отменять не станут. Там концерт пройдет 27 марта в клубе «Свобода».

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Педагог обеспокоена проведением в Челябинске концерта Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом учитель рассказала в соцсетях. «Я очень обеспокоена тем, что в Челябинске, городе героев, допустили планирование концерта Инстасамки. Если учесть образ этой „звезды“, творчество, если это можно так назвать, ее высказывания о нашей стране, ее побег за границу. Как же можно допустить эти концерты, позволить и дальше разрушать наших детей?» — рассказывает Ольга Ф. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Челябинка отмечает, что многие города уже отменили концерты. Организаторы концерта хотят провести выступление 26 марта в клубе «Галактика развлечений». Представитель клуба сообщил URA.RU, что точной информации о проведении мероприятия пока нет. «В данный момент организаторы концерта информацию на заявленное число не подтвердили. Мы не можем уверено сказать, будет концерт или не будет», — рассказал представитель. В Екатеринбурге выступление Инстасамки организаторы отменять не станут. Там концерт пройдет 27 марта в клубе «Свобода».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...