Челябинский педагог обеспокоилась концертом Инстасамки

07 февраля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Выступление артистки запланировано в Челябинске на 26 марта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Педагог обеспокоена проведением в Челябинске концерта Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом учитель рассказала в соцсетях. «Я очень обеспокоена тем, что в Челябинске, городе героев, допустили планирование концерта Инстасамки. Если учесть образ этой „звезды“, творчество, если это можно так назвать, ее высказывания о нашей стране, ее побег за границу. Как же можно допустить эти концерты, позволить и дальше разрушать наших детей?» — рассказывает Ольга Ф. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Челябинка отмечает, что многие города уже отменили концерты. Организаторы концерта хотят провести выступление 26 марта в клубе «Галактика развлечений». Представитель клуба сообщил URA.RU, что точной информации о проведении мероприятия пока нет. «В данный момент организаторы концерта информацию на заявленное число не подтвердили. Мы не можем уверено сказать, будет концерт или не будет», — рассказал представитель. В Екатеринбурге выступление Инстасамки организаторы отменять не станут. Там концерт пройдет 27 марта в клубе «Свобода».

Педагог обеспокоена проведением в Челябинске концерта Инстасамки (Дарьи Зотеевой). Об этом учитель рассказала в соцсетях. «Я очень обеспокоена тем, что в Челябинске, городе героев, допустили планирование концерта Инстасамки. Если учесть образ этой „звезды“, творчество, если это можно так назвать, ее высказывания о нашей стране, ее побег за границу. Как же можно допустить эти концерты, позволить и дальше разрушать наших детей?» — рассказывает Ольга Ф. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Челябинка отмечает, что многие города уже отменили концерты. Организаторы концерта хотят провести выступление 26 марта в клубе «Галактика развлечений». Представитель клуба сообщил URA.RU, что точной информации о проведении мероприятия пока нет. «В данный момент организаторы концерта информацию на заявленное число не подтвердили. Мы не можем уверено сказать, будет концерт или не будет», — рассказал представитель. В Екатеринбурге выступление Инстасамки организаторы отменять не станут. Там концерт пройдет 27 марта в клубе «Свобода».