07 февраля 2023

Силовики возбудили уголовное дело на парней, устроивших переполох в общежитии Нижнего Тагила

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полицейские задержали студентов-наркоманов, устроивших переполох в общежитии Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств — прим. ред.) на молодых парней, которые, находясь в наркотическом состоянии, устроили переполох в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

«По сообщению о неадекватных молодых людях, которые переполошили общежитие, выезжали сотрудники отдела полиции №16. По результатам разбирательства следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Двое студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых в минувшие выходные устроили переполох в общежитии. Они, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях и рвоте на полу, крутились и выкрикивали непонятные слова. Неадекватных парней заметили другие студенты и забили тревогу. Одного из молодых людей полицейские задержали на двое суток.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств — прим. ред.) на молодых парней, которые, находясь в наркотическом состоянии, устроили переполох в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». «По сообщению о неадекватных молодых людях, которые переполошили общежитие, выезжали сотрудники отдела полиции №16. По результатам разбирательства следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ», — сообщили в ведомстве. Двое студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых в минувшие выходные устроили переполох в общежитии. Они, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях и рвоте на полу, крутились и выкрикивали непонятные слова. Неадекватных парней заметили другие студенты и забили тревогу. Одного из молодых людей полицейские задержали на двое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...