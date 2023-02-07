Силовики возбудили уголовное дело на парней, устроивших переполох в общежитии Нижнего Тагила

07 февраля 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали студентов-наркоманов, устроивших переполох в общежитии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств — прим. ред.) на молодых парней, которые, находясь в наркотическом состоянии, устроили переполох в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». «По сообщению о неадекватных молодых людях, которые переполошили общежитие, выезжали сотрудники отдела полиции №16. По результатам разбирательства следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ», — сообщили в ведомстве. Двое студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых в минувшие выходные устроили переполох в общежитии. Они, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях и рвоте на полу, крутились и выкрикивали непонятные слова. Неадекватных парней заметили другие студенты и забили тревогу. Одного из молодых людей полицейские задержали на двое суток.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств — прим. ред.) на молодых парней, которые, находясь в наркотическом состоянии, устроили переполох в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». «По сообщению о неадекватных молодых людях, которые переполошили общежитие, выезжали сотрудники отдела полиции №16. По результатам разбирательства следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ», — сообщили в ведомстве. Двое студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых в минувшие выходные устроили переполох в общежитии. Они, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях и рвоте на полу, крутились и выкрикивали непонятные слова. Неадекватных парней заметили другие студенты и забили тревогу. Одного из молодых людей полицейские задержали на двое суток.