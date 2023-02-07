В свердловском общежитии студенты испугались парней, устроивших адское зрелище

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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, общежитие, старье, кухня, ставропольская 1, общая кухня, тазики
Инцидент произошел в общежитии одного из колледжей Нижнего Тагила (архивное фото) Фото:

Студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых испугались молодых парней в неадекватном состоянии, которые, по их мнению, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях на полу общежития и выкрикивали непонятные слова. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Два студента в Тагиле подняли на уши все общежитие. Молодые люди лежали в собственной рвоте и испражнениях, что-то выкрикивали и крутились», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По данным telegram-канала, инцидент произошел в минувшие выходные в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых, который находится на улице Карла Маркса, 38. Очевидцы предполагают, что молодые парни были в сильном наркотическом опьянении.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве обещали дать комментарий позднее. Также журналист агентства отправил запрос в образовательное учреждение. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых испугались молодых парней в неадекватном состоянии, которые, по их мнению, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях на полу общежития и выкрикивали непонятные слова. Информация об этом появилась в соцсетях. «Два студента в Тагиле подняли на уши все общежитие. Молодые люди лежали в собственной рвоте и испражнениях, что-то выкрикивали и крутились», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По данным telegram-канала, инцидент произошел в минувшие выходные в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых, который находится на улице Карла Маркса, 38. Очевидцы предполагают, что молодые парни были в сильном наркотическом опьянении. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». В ведомстве обещали дать комментарий позднее. Также журналист агентства отправил запрос в образовательное учреждение. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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