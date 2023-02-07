07 февраля 2023

Парня, устроившего переполох в общежитии Нижнего Тагила, задержали на двое суток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, приговор суда, полиция, суд, судебное дело
Студента-наркомана, напугавшего людей в общежитии, задержали на 48 часов Фото:

В Нижнем Тагиле полицейские установили личности двух молодых парней, которые, находясь в наркотическом состоянии напугали студентов в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Одного из них задержали на 48 часов, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское».

«Одним из подозреваемых оказался 19-летний молодой человек. Он задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения. Полицейские продолжают проводить оперативно — следственные мероприятия, подытожили в ведомстве.

Двое студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых в прошедшие выходные устроили переполох в общежитии. Они, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях и рвоте на полу, крутились и выкрикивали непонятные слова. Неадекватных парней заметили другие студенты и забили тревогу.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Нижнем Тагиле полицейские установили личности двух молодых парней, которые, находясь в наркотическом состоянии напугали студентов в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Одного из них задержали на 48 часов, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». «Одним из подозреваемых оказался 19-летний молодой человек. Он задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения. Полицейские продолжают проводить оперативно — следственные мероприятия, подытожили в ведомстве. Двое студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых в прошедшие выходные устроили переполох в общежитии. Они, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях и рвоте на полу, крутились и выкрикивали непонятные слова. Неадекватных парней заметили другие студенты и забили тревогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...