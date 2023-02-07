Парня, устроившего переполох в общежитии Нижнего Тагила, задержали на двое суток

07 февраля 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Студента-наркомана, напугавшего людей в общежитии, задержали на 48 часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле полицейские установили личности двух молодых парней, которые, находясь в наркотическом состоянии напугали студентов в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Одного из них задержали на 48 часов, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». «Одним из подозреваемых оказался 19-летний молодой человек. Он задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения. Полицейские продолжают проводить оперативно — следственные мероприятия, подытожили в ведомстве. Двое студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых в прошедшие выходные устроили переполох в общежитии. Они, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях и рвоте на полу, крутились и выкрикивали непонятные слова. Неадекватных парней заметили другие студенты и забили тревогу.

В Нижнем Тагиле полицейские установили личности двух молодых парней, которые, находясь в наркотическом состоянии напугали студентов в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. Одного из них задержали на 48 часов, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». «Одним из подозреваемых оказался 19-летний молодой человек. Он задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения. Полицейские продолжают проводить оперативно — следственные мероприятия, подытожили в ведомстве. Двое студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых в прошедшие выходные устроили переполох в общежитии. Они, находясь в наркотическом состоянии, лежали в испражнениях и рвоте на полу, крутились и выкрикивали непонятные слова. Неадекватных парней заметили другие студенты и забили тревогу.