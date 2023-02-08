В февральские праздники через Пермь пойдут дополнительные поезда

В СвЖД подготовились к праздничным дням в феврале и назначили дополнительные поезда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Через Пермь пойдут дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву в февральские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

«На Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования на выходные дни в феврале, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Составы будут курсировать на одном из самых популярных направлений — в сообщении Екатеринбург — Москва с остановками на станциях Пермь-2, Киров, Нижний Новгород, Владимир и других», — указано в пресс-релизе.

Поезд №209/210 Екатеринбург — Москва отправится из Екатеринбурга 21 февраля в 04:35, в Перми будет — в 10:58. Обратно из Москвы поезд отправится 22 февраля вечером. Еще один дополнительный поезд — №211/212 Екатеринбург — Москва отправится из начальной точки 26 февраля в 04:43. Обратно из Москвы — 27 февраля днем.

Поезда уже включены в расписание на сайте РЖД. Билеты также можно приобрести на сайте. В СвЖД уточнили, что при повышенном спросе на поездки в февральские праздничные дни в составы уже назначенных поездов могут включить дополнительные вагоны.