В ХМАО откроют ЗАГСы ради Дня всех влюбленных

Тенденция на заключение брака в красивую или зеркальную дату в Югре сохраняется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По решению окружного ЗАГСа ХМАО в День влюбленных, будут проводиться торжественные регистрации несмотря на то, что, по графику учреждения не работают. Об этом URA.RU сообщила начальник управление записи актов гражданского состояния аппарата губернатора ХМАО — Югры Евгения Мальцева.

«Тенденция на заключение брака в красивую или зеркальную дату в Югре сохраняется. К примеру, на 14 февраля, в День всех влюбленных, в органы загс в Югре 69 молодых пар подали заявление на заключение брака. И мы проведем церемонии», — сказала Мальцева.

Больше всего заявок было подано в Сургуте — 21. А меньше всего в Мегионе — всего две.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ЗАГСов в ХМАО обещают за один день поженить пары, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации. Условия частичной мобилизации являются уважительными причинами для сокращения срока регистрации брака. В период частичной мобилизации зарегистрироваться можно было в день подачи заявления.