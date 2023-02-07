07 февраля 2023

В ХМАО откроют ЗАГСы ради Дня всех влюбленных

© Служба новостей «URA.RU»
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Бракосочетание в день семьи, любви и верности во время коронавируса. Курган, свадьба, жених и невеста, медицинская маска, бракосочетание, масочный режим
Тенденция на заключение брака в красивую или зеркальную дату в Югре сохраняется Фото:

По решению окружного ЗАГСа ХМАО в День влюбленных, будут проводиться торжественные регистрации несмотря на то, что, по графику учреждения не работают. Об этом URA.RU сообщила начальник управление записи актов гражданского состояния аппарата губернатора ХМАО — Югры Евгения Мальцева.

«Тенденция на заключение брака в красивую или зеркальную дату в Югре сохраняется. К примеру, на 14 февраля, в День всех влюбленных, в органы загс в Югре 69 молодых пар подали заявление на заключение брака. И мы проведем церемонии», — сказала Мальцева.

Больше всего заявок было подано в Сургуте — 21. А меньше всего в Мегионе — всего две.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ЗАГСов в ХМАО обещают за один день поженить пары, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации. Условия частичной мобилизации являются уважительными причинами для сокращения срока регистрации брака. В период частичной мобилизации зарегистрироваться можно было в день подачи заявления.

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По решению окружного ЗАГСа ХМАО в День влюбленных, будут проводиться торжественные регистрации несмотря на то, что, по графику учреждения не работают. Об этом URA.RU сообщила начальник управление записи актов гражданского состояния аппарата губернатора ХМАО — Югры Евгения Мальцева. «Тенденция на заключение брака в красивую или зеркальную дату в Югре сохраняется. К примеру, на 14 февраля, в День всех влюбленных, в органы загс в Югре 69 молодых пар подали заявление на заключение брака. И мы проведем церемонии», — сказала Мальцева. Больше всего заявок было подано в Сургуте — 21. А меньше всего в Мегионе — всего две. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ЗАГСов в ХМАО обещают за один день поженить пары, если они предоставят документ из военкомата о мобилизации. Условия частичной мобилизации являются уважительными причинами для сокращения срока регистрации брака. В период частичной мобилизации зарегистрироваться можно было в день подачи заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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