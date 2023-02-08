Жителей ХМАО предупредили о перепадах температуры от +1 до -28

Синоптики предупредили жителей ХМАО о перепадах температуры (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики предупреждают жителей Ханты-Мансийского автономного округа о перепадах температур. Днем потеплеет до +1, а в ночные часы похолодает до -28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра ХМАО.

Днем 9 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с, при усилении ветра метель. В северо-западных районах порывы 15-17 м/с. В западной части региона ожидается -4,-9 градусов, местами до +1, в восточной части -10,-15, местами до -20.

Облачная погода со снегом ждет жителей Югры 10 и 11 февраля. В ночные часы температура опустится до -15,-20 градусов, при прояснениях до -28. Днем потеплеет до -7,-12, в западной части Югры 0 градусов, местами по востоку региона -18. Ветер южный, юго-западный 5-11 м/с.

По данным онлайн-сервиса Gismeteo в Ханты-Мансийске температура воздуха днем будет -5 -11, ночью до -17 градусов. Снежная погода ожидается 9 февраля, 10 и 11 февраля будет облачно. Ветер 2-11 м/с.

Снег возможен 9 февраля в Сургуте и Нижневартовске. В пятницу и субботу осадков не ожидается. В Сургуте в дневные часы будет от -12 до -16, ночью -13 -19. В Нижневартовске днем -15 -18, в ночные часы температура опустится до -16 -19 градусов. Ветер 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что в ХМАО при прояснениях синоптики ожидают похолодание до -31 градуса ночью. После этого в отдельные районы округа придет потепление до -3 градусов днем.