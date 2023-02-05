После 30-градусных морозов в ХМАО придет потепление

В ХМАО при прояснениях температура воздуха будет опускаться до -31 градуса, после этого придет потепление Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО при прояснениях синоптики ожидают похолодание до -31 градуса ночью, после этого в отдельные районы округа придет потепление до -3 градусов днем. В среднем температура днем до 8 февраля составит 13-15 градусов ниже нуля. Прогноз погоды подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«6 февраля днем местами небольшой снег, изморозь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -20,-25 градусов, при натекании облачности -12,-17 градусов, днем -10,-15 градусов. 7 февраля местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -18,-23 градуса, при прояснениях до -30 градусов, днем -13,-18 градусов. 8 февраля. Местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -21,-26 градусов, при прояснениях до -31 градуса, днем -13,-18 градусов, местами по западной половине -3,-8 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По информации онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске до 8 февраля температура днем в среднем составит 14-15 градусов ниже нуля, с похолоданием до -22 градусов ночью. В понедельник и среду небольшой снег. Ветер до 10 м/с.

В Сургуте температура днем в среднем будет ровняться минус 13-18 градусам, ночью будет опускаться до -22 градусов. Во вторник будет небольшой снег. Ветер до 8 м/с.

В Нижневартовске температура воздуха будет в среднем держаться на уровне 12-13 градусов ниже нуля, однако в среду опустится до -18 градусов, а ночью похолодает до -22 градусов. Во вторник небольшой снег. Ветер до 6 м/с.