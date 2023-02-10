В Екатеринбурге на «Иннопром» ждут 35 тысяч участников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром
В выставке примут участие представители более 50 стран Фото:

Власти Свердловской области ожидают, что участие в промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге примут не меньше 35 тысяч человек. Выставку планируют посетить делегации из 50 стран, сообщили в Министерстве международных и внешних экономических связей Свердловской области.

«В 2023 году страной-партнером выставки „Иннопром“ выступает Республика Беларусь. Белорусская сторона привезет в Екатеринбург насыщенную культурную программу с национальным колоритом. Ожидаем, что на выставку приедет белорусская делегация из 500 человек, в „Иннопром“ примет участие более 50 дружественных стран. Ожидается порядка 35 тысяч участников», — рассказали в министерстве.

В этом году промышленная выставка «Иннопром» состоится 10—13 июля. Главной темой мероприятия станет «Устойчивое производство: стратегии обновления».

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Власти Свердловской области ожидают, что участие в промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге примут не меньше 35 тысяч человек. Выставку планируют посетить делегации из 50 стран, сообщили в Министерстве международных и внешних экономических связей Свердловской области. «В 2023 году страной-партнером выставки „Иннопром“ выступает Республика Беларусь. Белорусская сторона привезет в Екатеринбург насыщенную культурную программу с национальным колоритом. Ожидаем, что на выставку приедет белорусская делегация из 500 человек, в „Иннопром“ примет участие более 50 дружественных стран. Ожидается порядка 35 тысяч участников», — рассказали в министерстве. В этом году промышленная выставка «Иннопром» состоится 10—13 июля. Главной темой мероприятия станет «Устойчивое производство: стратегии обновления».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...