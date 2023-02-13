Корпус крупнейшей больницы Екатеринбурга отдали пациентам с ковидом

Корпус больницы №24 Екатеринбурга отдали пациентам с ковидом
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На фоне роста заболеваемости covid-19 в Екатеринбурге корпус больницы №24 отдали пациентам с коронавирусом Фото:

Один из корпусов больницы №24, которая считается одной из крупнейших в Екатеринбурге, отдали пациентам с covid-19. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Второй корпус закрыт для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, заболевшими covid-19», — сообщили в минздраве региона. По данным Роспотребнадзора Свердловской области, в последние дни регистрируется все больше случаев заболеваемости коронавирусом.

Так, на 8 февраля лабораторно было подтверждено 571 544 случаев covid-19, 9 февраля уже на 383 больше, а 10 февраля плюс еще 385 случаев. Как рассказал URA.RU главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, пандемия коронавируса больше не даст большой волны заболеваемости, как это было год назад.

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Один из корпусов больницы №24, которая считается одной из крупнейших в Екатеринбурге, отдали пациентам с covid-19. Об этом URA.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Второй корпус закрыт для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, заболевшими covid-19», — сообщили в минздраве региона. По данным Роспотребнадзора Свердловской области, в последние дни регистрируется все больше случаев заболеваемости коронавирусом. Так, на 8 февраля лабораторно было подтверждено 571 544 случаев covid-19, 9 февраля уже на 383 больше, а 10 февраля плюс еще 385 случаев. Как рассказал URA.RU главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, пандемия коронавируса больше не даст большой волны заболеваемости, как это было год назад.
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