Политолог сравнил путь Зеленского и его жены с трагичной судьбой королевской семьи

Политолог Гаспарян заявил, что Зеленский столкнется с ненавистью публики

13 февраля 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Зеленский столкнется с ненавистью, заявил Армен Гаспарян Фото: Официальный сайт президента Украины Дальнейшая судьба президента Украины Владимира Зеленского и его жены может сложиться аналогично судьбе представителей британской королевской семьи принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые испытывали любовь публики, но затем столкнулись с ненавистью. Такое мнение выразил политолог Армен Гаспарян. «Насколько это считается повторением судьбы королевской четы неизвестно, но уже сейчас жители Украины начинают переставать воспринимать, полюбившегося ранее, украинского президента», — передает слова Гаспаряна Пятый канал. Политолог добавил, что Зеленский может смело претендовать на роль худшего президента в истории Украины, так как при нем зафиксированы самые большие потери населения и территории, а также доведение экономики Украины до ничтожного состояния. Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал Владимира Зеленского за разорение страны, истребление солдат и мирных жителей. Американское издание Newsweek выразило мнение, что турне украинского лидера в страны Европы говорит о его отчаянии, сообщает RT.

Дальнейшая судьба президента Украины Владимира Зеленского и его жены может сложиться аналогично судьбе представителей британской королевской семьи принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые испытывали любовь публики, но затем столкнулись с ненавистью. Такое мнение выразил политолог Армен Гаспарян. «Насколько это считается повторением судьбы королевской четы неизвестно, но уже сейчас жители Украины начинают переставать воспринимать, полюбившегося ранее, украинского президента», — передает слова Гаспаряна Пятый канал. Политолог добавил, что Зеленский может смело претендовать на роль худшего президента в истории Украины, так как при нем зафиксированы самые большие потери населения и территории, а также доведение экономики Украины до ничтожного состояния. Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал Владимира Зеленского за разорение страны, истребление солдат и мирных жителей. Американское издание Newsweek выразило мнение, что турне украинского лидера в страны Европы говорит о его отчаянии, сообщает RT.