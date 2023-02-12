Берлускони раскритиковал Зеленского за «разорение страны»

13 февраля 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Действия Владимира Зеленского (на фото) вызывают негативное впечатление у Сильвио Берлускони Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Экс-премьер заявил, что украинский лидер «разорил свою страну», из-за чего его действия вызывают лишь «негатив». «Я бы не стал говорить с Зеленским, если бы был премьер-министром, не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей <…> я очень негативно оцениваю действия данного господина», — сказал Сильвио Берлускони. Его заявления приводит агентство ANSA . По словам экс-премьера Италии, для того чтобы избежать конфликта, Зеленскому достаточно было прекратить атаки Донбасса. Ранее Берлускони заявил, что президент США Джо Байден должен предложить план с привлечением триллионов долларов на восстановление Украины в обмен на прекращение боевых действий. По его мнению, только так можно разрешить конфликт. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одной из задач СВО является защита мирных жителей Донбасса. Также президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве целей демилитаризацию и денацификацию украинской территории.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Экс-премьер заявил, что украинский лидер «разорил свою страну», из-за чего его действия вызывают лишь «негатив». «Я бы не стал говорить с Зеленским, если бы был премьер-министром, не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей <…> я очень негативно оцениваю действия данного господина», — сказал Сильвио Берлускони. Его заявления приводит агентство ANSA. По словам экс-премьера Италии, для того чтобы избежать конфликта, Зеленскому достаточно было прекратить атаки Донбасса. Ранее Берлускони заявил, что президент США Джо Байден должен предложить план с привлечением триллионов долларов на восстановление Украины в обмен на прекращение боевых действий. По его мнению, только так можно разрешить конфликт. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одной из задач СВО является защита мирных жителей Донбасса. Также президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве целей демилитаризацию и денацификацию украинской территории.