12 февраля 2023

Берлускони раскритиковал Зеленского за «разорение страны»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Действия Владимира Зеленского (на фото) вызывают негативное впечатление у Сильвио Берлускони Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Экс-премьер заявил, что украинский лидер «разорил свою страну», из-за чего его действия вызывают лишь «негатив».

«Я бы не стал говорить с Зеленским, если бы был премьер-министром, не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей <…> я очень негативно оцениваю действия данного господина», — сказал Сильвио Берлускони. Его заявления приводит агентство ANSA. По словам экс-премьера Италии, для того чтобы избежать конфликта, Зеленскому достаточно было прекратить атаки Донбасса.

Ранее Берлускони заявил, что президент США Джо Байден должен предложить план с привлечением триллионов долларов на восстановление Украины в обмен на прекращение боевых действий. По его мнению, только так можно разрешить конфликт.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одной из задач СВО является защита мирных жителей Донбасса. Также президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве целей демилитаризацию и денацификацию украинской территории.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского. Экс-премьер заявил, что украинский лидер «разорил свою страну», из-за чего его действия вызывают лишь «негатив». «Я бы не стал говорить с Зеленским, если бы был премьер-министром, не поехал бы, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей <…> я очень негативно оцениваю действия данного господина», — сказал Сильвио Берлускони. Его заявления приводит агентство ANSA. По словам экс-премьера Италии, для того чтобы избежать конфликта, Зеленскому достаточно было прекратить атаки Донбасса. Ранее Берлускони заявил, что президент США Джо Байден должен предложить план с привлечением триллионов долларов на восстановление Украины в обмен на прекращение боевых действий. По его мнению, только так можно разрешить конфликт. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Одной из задач СВО является защита мирных жителей Донбасса. Также президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве целей демилитаризацию и денацификацию украинской территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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