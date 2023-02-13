13 февраля 2023

В Березниках наказали родителей школьника, въехавшего на велосипеде в Lexus

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, дети, каникулы, школьники, мальчики, велосипед, весна
Суд оценил ущерб, который юный березниковец причинил владельцу кроссовера, в 135 тысяч рублей Фото:

В Березниках (Пермский край) суд наказал родителей несовершеннолетнего ребенка, въехавшего на велосипеде в автомобиль Lexus. Ребенок повредил транспортное средство летом 2022 года, когда катался на велосипеде с горки во дворе дома. Владелец авто оценил сумму причиненного ему ущерба в 165 тысяч рублей, однако суд удовлетворил требования истца лишь частично. Об этом сообщается на сайте горсуда Березников.

«Суд пришел к выводу о том, что между действиями несовершеннолетнего и наступившими последствиями в виде причинения механических повреждений автомобилю Lexus, имеется прямая причинно—следственная связь. В рамках судебной экспертизы установлена стоимость восстановительного ремонта автомобиля Lexus, она составляет более 135 000 руб. Данная сумма взыскана с ответчиков в долевом порядке в пользу истца», — говорится на сайте суда.

Помимо этого, родители несовершеннолетнего должны оплатить истцу расходы за проведение независимой и дополнительной судебной экспертизы, составлению искового заявления и оплату госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило.

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В Березниках (Пермский край) суд наказал родителей несовершеннолетнего ребенка, въехавшего на велосипеде в автомобиль Lexus. Ребенок повредил транспортное средство летом 2022 года, когда катался на велосипеде с горки во дворе дома. Владелец авто оценил сумму причиненного ему ущерба в 165 тысяч рублей, однако суд удовлетворил требования истца лишь частично. Об этом сообщается на сайте горсуда Березников. «Суд пришел к выводу о том, что между действиями несовершеннолетнего и наступившими последствиями в виде причинения механических повреждений автомобилю Lexus, имеется прямая причинно—следственная связь. В рамках судебной экспертизы установлена стоимость восстановительного ремонта автомобиля Lexus, она составляет более 135 000 руб. Данная сумма взыскана с ответчиков в долевом порядке в пользу истца», — говорится на сайте суда. Помимо этого, родители несовершеннолетнего должны оплатить истцу расходы за проведение независимой и дополнительной судебной экспертизы, составлению искового заявления и оплату госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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