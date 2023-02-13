В Березниках наказали родителей школьника, въехавшего на велосипеде в Lexus

В Березниках (Пермский край) суд наказал родителей несовершеннолетнего ребенка, въехавшего на велосипеде в автомобиль Lexus. Ребенок повредил транспортное средство летом 2022 года, когда катался на велосипеде с горки во дворе дома. Владелец авто оценил сумму причиненного ему ущерба в 165 тысяч рублей, однако суд удовлетворил требования истца лишь частично. Об этом сообщается на сайте горсуда Березников.
«Суд пришел к выводу о том, что между действиями несовершеннолетнего и наступившими последствиями в виде причинения механических повреждений автомобилю Lexus, имеется прямая причинно—следственная связь. В рамках судебной экспертизы установлена стоимость восстановительного ремонта автомобиля Lexus, она составляет более 135 000 руб. Данная сумма взыскана с ответчиков в долевом порядке в пользу истца», — говорится на сайте суда.
Помимо этого, родители несовершеннолетнего должны оплатить истцу расходы за проведение независимой и дополнительной судебной экспертизы, составлению искового заявления и оплату госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.