В Березниках наказали родителей школьника, въехавшего на велосипеде в Lexus

14 февраля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Суд оценил ущерб, который юный березниковец причинил владельцу кроссовера, в 135 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) суд наказал родителей несовершеннолетнего ребенка, въехавшего на велосипеде в автомобиль Lexus. Ребенок повредил транспортное средство летом 2022 года, когда катался на велосипеде с горки во дворе дома. Владелец авто оценил сумму причиненного ему ущерба в 165 тысяч рублей, однако суд удовлетворил требования истца лишь частично. Об этом сообщается на сайте горсуда Березников. «Суд пришел к выводу о том, что между действиями несовершеннолетнего и наступившими последствиями в виде причинения механических повреждений автомобилю Lexus, имеется прямая причинно—следственная связь. В рамках судебной экспертизы установлена стоимость восстановительного ремонта автомобиля Lexus, она составляет более 135 000 руб. Данная сумма взыскана с ответчиков в долевом порядке в пользу истца», — говорится на сайте суда. Помимо этого, родители несовершеннолетнего должны оплатить истцу расходы за проведение независимой и дополнительной судебной экспертизы, составлению искового заявления и оплату госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило.

В Березниках (Пермский край) суд наказал родителей несовершеннолетнего ребенка, въехавшего на велосипеде в автомобиль Lexus. Ребенок повредил транспортное средство летом 2022 года, когда катался на велосипеде с горки во дворе дома. Владелец авто оценил сумму причиненного ему ущерба в 165 тысяч рублей, однако суд удовлетворил требования истца лишь частично. Об этом сообщается на сайте горсуда Березников. «Суд пришел к выводу о том, что между действиями несовершеннолетнего и наступившими последствиями в виде причинения механических повреждений автомобилю Lexus, имеется прямая причинно—следственная связь. В рамках судебной экспертизы установлена стоимость восстановительного ремонта автомобиля Lexus, она составляет более 135 000 руб. Данная сумма взыскана с ответчиков в долевом порядке в пользу истца», — говорится на сайте суда. Помимо этого, родители несовершеннолетнего должны оплатить истцу расходы за проведение независимой и дополнительной судебной экспертизы, составлению искового заявления и оплату госпошлины. Решение суда в законную силу не вступило.