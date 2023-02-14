Врачи в городе ХМАО предложили построить арендный дом

В Югорске врачи предложили построить арендный дом для бюджетников

15 февраля 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

В Югорске не хватает жилья для врачей и учителей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Югорске (ХМАО) врачи предложили построить для бюджетников дом, в котором будут расположены квартиры для аренды. Как сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Харлов, проблемы с жильем есть у педагогов и врачей. «От руководства Югорской городской больницы поступило предложение, рассмотреть в Югорске строительство арендного дома для бюджетников. Мы не торопимся принимать это решение, потому что практика других муниципалитетов показывает, что люди не берегут чужое имущество, а также считают, что могут не платить за услуги в служебном или социальном жилье. Тем не менее, от этой идеи мы пока не отказываемся», — рассказал глава об итогах встречи с трудовыми коллективами в городе. Он пообещал начать переговоры с застройщиками. Харлов отметил, что из-за жилищных проблем назревает кадровый вопрос. «Специалисты готовы ехать в Югорск, если будут уверены в стабильной заработной плате и в том, что им предоставят жилье», — написал мэр. Часть квартир, которая находится в муниципальной собственности, будет отремонтирована. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе около 60 семей грозили выселить из арендного дома, в который они два года назад заехали по согласованию с мэрией. Жильцы планировали выкупить квартиры.

В Югорске (ХМАО) врачи предложили построить для бюджетников дом, в котором будут расположены квартиры для аренды. Как сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Харлов, проблемы с жильем есть у педагогов и врачей. «От руководства Югорской городской больницы поступило предложение, рассмотреть в Югорске строительство арендного дома для бюджетников. Мы не торопимся принимать это решение, потому что практика других муниципалитетов показывает, что люди не берегут чужое имущество, а также считают, что могут не платить за услуги в служебном или социальном жилье. Тем не менее, от этой идеи мы пока не отказываемся», — рассказал глава об итогах встречи с трудовыми коллективами в городе. Он пообещал начать переговоры с застройщиками. Харлов отметил, что из-за жилищных проблем назревает кадровый вопрос. «Специалисты готовы ехать в Югорск, если будут уверены в стабильной заработной плате и в том, что им предоставят жилье», — написал мэр. Часть квартир, которая находится в муниципальной собственности, будет отремонтирована. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе около 60 семей грозили выселить из арендного дома, в который они два года назад заехали по согласованию с мэрией. Жильцы планировали выкупить квартиры.