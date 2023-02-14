14 февраля 2023

Французский хоккеист «Автомобилиста» обматерил и ударил оператора в прямом эфире. Видео

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День уральского рока на встрече ХК Автомобилист т ХК Трактор. Екатеринбург, да коста стефан
Стефан да Коста извинился за свои слова, но добавил, что оператору не стоило подъезжать близко к команде Фото:

Французский хоккеист Стефан Да Коста, выступающий за екатеринбургский клуб «Автомобилист», обматерил оператора и ударил его во время матча против ХК «Амур» в Континентальной хоккейной лиге. Инцидент произошел 14 февраля.

»«Иди отсюда на *** [хрен]», — сказал нападающий «Автомобилиста» и ударил оператора по камере. Небольшая стычка случилась во время тайм-аута, трансляция шла на телеканале КХЛ.

Однако после соревнования Стефан Да Коста извинился перед телевизионным работником. «Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из-за того что мы уступали в счете», — заявил хоккеист. При этом он подчеркнул, что не совсем понятно, зачем оператор подъехал к команде так близко во время проведения важного тайм аута. В итоге «Автомобилист» проиграл «Амуру» со счетом 2:3.

Стефан да Коста занимает пятое место в рейтинге дорогих хоккеистов КХЛ. Хоккеист выступает в России с 2014 года, ранее он играл за ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Автомобилист».

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Французский хоккеист Стефан Да Коста, выступающий за екатеринбургский клуб «Автомобилист», обматерил оператора и ударил его во время матча против ХК «Амур» в Континентальной хоккейной лиге. Инцидент произошел 14 февраля. »«Иди отсюда на *** [хрен]», — сказал нападающий «Автомобилиста» и ударил оператора по камере. Небольшая стычка случилась во время тайм-аута, трансляция шла на телеканале КХЛ. Однако после соревнования Стефан Да Коста извинился перед телевизионным работником. «Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из-за того что мы уступали в счете», — заявил хоккеист. При этом он подчеркнул, что не совсем понятно, зачем оператор подъехал к команде так близко во время проведения важного тайм аута. В итоге «Автомобилист» проиграл «Амуру» со счетом 2:3. Стефан да Коста занимает пятое место в рейтинге дорогих хоккеистов КХЛ. Хоккеист выступает в России с 2014 года, ранее он играл за ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Автомобилист».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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