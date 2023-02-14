Французский хоккеист «Автомобилиста» обматерил и ударил оператора в прямом эфире. Видео

15 февраля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Стефан да Коста извинился за свои слова, но добавил, что оператору не стоило подъезжать близко к команде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Французский хоккеист Стефан Да Коста, выступающий за екатеринбургский клуб «Автомобилист», обматерил оператора и ударил его во время матча против ХК «Амур» в Континентальной хоккейной лиге. Инцидент произошел 14 февраля. »«Иди отсюда на *** [хрен]», — сказал нападающий «Автомобилиста» и ударил оператора по камере. Небольшая стычка случилась во время тайм-аута, трансляция шла на телеканале КХЛ. Однако после соревнования Стефан Да Коста извинился перед телевизионным работником. «Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из-за того что мы уступали в счете», — заявил хоккеист. При этом он подчеркнул, что не совсем понятно, зачем оператор подъехал к команде так близко во время проведения важного тайм аута. В итоге «Автомобилист» проиграл «Амуру» со счетом 2:3. Стефан да Коста занимает пятое место в рейтинге дорогих хоккеистов КХЛ. Хоккеист выступает в России с 2014 года, ранее он играл за ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Автомобилист».

Французский хоккеист Стефан Да Коста, выступающий за екатеринбургский клуб «Автомобилист», обматерил оператора и ударил его во время матча против ХК «Амур» в Континентальной хоккейной лиге. Инцидент произошел 14 февраля. »«Иди отсюда на *** [хрен]», — сказал нападающий «Автомобилиста» и ударил оператора по камере. Небольшая стычка случилась во время тайм-аута, трансляция шла на телеканале КХЛ. Однако после соревнования Стефан Да Коста извинился перед телевизионным работником. «Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражен из-за того что мы уступали в счете», — заявил хоккеист. При этом он подчеркнул, что не совсем понятно, зачем оператор подъехал к команде так близко во время проведения важного тайм аута. В итоге «Автомобилист» проиграл «Амуру» со счетом 2:3. Стефан да Коста занимает пятое место в рейтинге дорогих хоккеистов КХЛ. Хоккеист выступает в России с 2014 года, ранее он играл за ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и «Автомобилист».