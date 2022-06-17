Игрок «Автомобилиста» попал в топ самых дорогих хоккеистов

18 июня 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Эксперты составили рейтинг игроков КХЛ с самыми большими зарплатами Фото: Анна Майорова © URA.RU Французский хоккеист Стефан да Коста, выступающий за екатеринбургский клуб «Автомобилист», занял пятое место в рейтинге дорогих хоккеистов КХЛ. Его зарплата — 75 млн рублей в год. «В рейтинге указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно», — сообщает «Спорт-Экспресс», который составил рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ. Помимо Стефана да Коста с зарплатой 75 млн рублей в год в рейтинг также попали еще несколько игроков «Автомобилиста», в том числе Юха Метсола с зарплатой 65 млн рублей, Миро Аалтонен (60 млн), Брукс Мейсек и Джесси Блэккер (50 млн). Всего в рейтинге 160 хоккеистов. «Автомобилист» — хоккейный клуб из Екатеринбурга, основанный в 2006 году. С 2009 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас для клуба строится новая арена вместимостью 12 000 зрителей. Окончание строительства запланировано на 2023 год. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Французский хоккеист Стефан да Коста, выступающий за екатеринбургский клуб «Автомобилист», занял пятое место в рейтинге дорогих хоккеистов КХЛ. Его зарплата — 75 млн рублей в год. «В рейтинге указана базовая зарплата игрока за сезон в рублях, которая учитывается под потолком в 900 миллионов — без бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно», — сообщает «Спорт-Экспресс», который составил рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ. Помимо Стефана да Коста с зарплатой 75 млн рублей в год в рейтинг также попали еще несколько игроков «Автомобилиста», в том числе Юха Метсола с зарплатой 65 млн рублей, Миро Аалтонен (60 млн), Брукс Мейсек и Джесси Блэккер (50 млн). Всего в рейтинге 160 хоккеистов. «Автомобилист» — хоккейный клуб из Екатеринбурга, основанный в 2006 году. С 2009 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас для клуба строится новая арена вместимостью 12 000 зрителей. Окончание строительства запланировано на 2023 год.