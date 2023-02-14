14 февраля 2023
13 февраля 2023

Тюменские зэки пожаловались на сокамерника-людоеда

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, заключенные, осужденный, осужденные, тюрьма, исправительная колония, зеки, ИК, преступник, медицинская маска, защитная маска, зэк, тюремная одежда, следственный изолятор, зэки, маска на лицо, преступность, криминал, covid19, коронавирус, covid
Арестанты боятся оставаться один на один с опасным соседом Фото:

Заключенные, находящиеся в тюменском СИЗО-1, пожаловались юристам на то, что их держат в одной камере с мужчиной, склонным к людоедству. Об этом стало известно журналистам.

«Арестанты тюменского СИЗО-1 пожаловались адвокатам на содержание в одной камере с людоедом. Он сам неоднократно признавался сокамерникам, что употреблял в пищу людей. Под арестом же мужчина находится по обвинению в убийстве», — сообщает издание «Наш город» в своем telegram-канале.

По словам заключенного, он уже второй раз попадает в поле зрения правоохранительных органов за убийство и каннибализм. На запрос журналистов в УФСИН по Тюменской области ответили, что подобное соседство по камере находится в рамках правового поля.

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Заключенные, находящиеся в тюменском СИЗО-1, пожаловались юристам на то, что их держат в одной камере с мужчиной, склонным к людоедству. Об этом стало известно журналистам. «Арестанты тюменского СИЗО-1 пожаловались адвокатам на содержание в одной камере с людоедом. Он сам неоднократно признавался сокамерникам, что употреблял в пищу людей. Под арестом же мужчина находится по обвинению в убийстве», — сообщает издание «Наш город» в своем telegram-канале. По словам заключенного, он уже второй раз попадает в поле зрения правоохранительных органов за убийство и каннибализм. На запрос журналистов в УФСИН по Тюменской области ответили, что подобное соседство по камере находится в рамках правового поля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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