Тюменские зэки пожаловались на сокамерника-людоеда

15 февраля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Арестанты боятся оставаться один на один с опасным соседом Фото: Анна Майорова © URA.RU Заключенные, находящиеся в тюменском СИЗО-1, пожаловались юристам на то, что их держат в одной камере с мужчиной, склонным к людоедству. Об этом стало известно журналистам. «Арестанты тюменского СИЗО-1 пожаловались адвокатам на содержание в одной камере с людоедом. Он сам неоднократно признавался сокамерникам, что употреблял в пищу людей. Под арестом же мужчина находится по обвинению в убийстве», — сообщает издание «Наш город» в своем telegram-канале. По словам заключенного, он уже второй раз попадает в поле зрения правоохранительных органов за убийство и каннибализм. На запрос журналистов в УФСИН по Тюменской области ответили, что подобное соседство по камере находится в рамках правового поля.

Заключенные, находящиеся в тюменском СИЗО-1, пожаловались юристам на то, что их держат в одной камере с мужчиной, склонным к людоедству. Об этом стало известно журналистам. «Арестанты тюменского СИЗО-1 пожаловались адвокатам на содержание в одной камере с людоедом. Он сам неоднократно признавался сокамерникам, что употреблял в пищу людей. Под арестом же мужчина находится по обвинению в убийстве», — сообщает издание «Наш город» в своем telegram-канале. По словам заключенного, он уже второй раз попадает в поле зрения правоохранительных органов за убийство и каннибализм. На запрос журналистов в УФСИН по Тюменской области ответили, что подобное соседство по камере находится в рамках правового поля.