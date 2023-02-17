Президент Путин наградил трех тюменских спасателей

17 февраля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Мужчин наградили медалями «За спасение погибавших» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» троих сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования. Об этом передает информационный центр правительства Тюменской области. «Спасатели награждены за спасение трех человек из-под железобетонных завалов. Взрыв произошел в одном из гаражей по улице Малышева в Тюмени 9 февраля 2022 года. Благодаря слаженной работе и отточенным до автоматизма действиям уже спустя час пострадавшие были извлечены и направлены в больницу», — сообщают в ведомстве. Сергей Ульянов, Александр Ярославцев и Андрей Чуйко получат свои награды от президента в торжественной обстановке в Тюмени. Сейчас спасатели получают поздравления от коллег. Ранее награду от президента получила тюменский врач Джинна Лебедева. Она была отмечена Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» троих сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования. Об этом передает информационный центр правительства Тюменской области. «Спасатели награждены за спасение трех человек из-под железобетонных завалов. Взрыв произошел в одном из гаражей по улице Малышева в Тюмени 9 февраля 2022 года. Благодаря слаженной работе и отточенным до автоматизма действиям уже спустя час пострадавшие были извлечены и направлены в больницу», — сообщают в ведомстве. Сергей Ульянов, Александр Ярославцев и Андрей Чуйко получат свои награды от президента в торжественной обстановке в Тюмени. Сейчас спасатели получают поздравления от коллег. Ранее награду от президента получила тюменский врач Джинна Лебедева. Она была отмечена Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.