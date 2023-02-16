Прокуратура требует изменить наказание для Раи Мамедовой, оскорблявшей русских в ХМАО

17 февраля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Прокурор потребовал для Мамедовой лишения свободы на три года с условным сроком на четыре года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура требует для Раисы Мамедовой, которая публично оскорбила русских, наказание в виде лишения свободы на три года с условным сроком на четыре года. Ранее гособвинитель запрашивал 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Об этом рассказал журналист URA.RU из зала суда. «Прокуратура усмотрела в действиях Мамедовой нарушение закона. Ее высказывания выходят за пределы личных бесед так как она оскорбила публично всю нацию. Ее действия подпадают под пункт а, части второй статьи 282. Прошу признать Мамедову виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года с условным сроком на 4 года», — сказал прокурор. При этом адвокат Мамедовой просит назначить наказание, не связанное с лишением своды. Мамедова попросила дать ей время на подготовку к последнему слову. В суде рассказали, что приговор будет оглашен 28 февраля. Ранее URA.RU писало, что прокуратура запросила для Мамедовой условный срок. Ее обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также угрозу сексуального насилия и физической расправы над русскими. Причиной агрессии стало размещенное видео, на которым был ребенок Мамедовой, портящий общедомовое имущество. В конце октября этого года в ходе судебных разбирательств Мамедова полностью признала свою вину. На последнем заседании Мамедова объяснила, почему оскорбила русских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура требует для Раисы Мамедовой, которая публично оскорбила русских, наказание в виде лишения свободы на три года с условным сроком на четыре года. Ранее гособвинитель запрашивал 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Об этом рассказал журналист URA.RU из зала суда. «Прокуратура усмотрела в действиях Мамедовой нарушение закона. Ее высказывания выходят за пределы личных бесед так как она оскорбила публично всю нацию. Ее действия подпадают под пункт а, части второй статьи 282. Прошу признать Мамедову виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года с условным сроком на 4 года», — сказал прокурор. При этом адвокат Мамедовой просит назначить наказание, не связанное с лишением своды. Мамедова попросила дать ей время на подготовку к последнему слову. В суде рассказали, что приговор будет оглашен 28 февраля. Ранее URA.RU писало, что прокуратура запросила для Мамедовой условный срок. Ее обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также угрозу сексуального насилия и физической расправы над русскими. Причиной агрессии стало размещенное видео, на которым был ребенок Мамедовой, портящий общедомовое имущество. В конце октября этого года в ходе судебных разбирательств Мамедова полностью признала свою вину. На последнем заседании Мамедова объяснила, почему оскорбила русских.