16 февраля 2023

В ХМАО Рая Мамедова объяснила, почему оскорбила русских

В ХМАО Рая Мамедова начала оскорблять русских из-за провокации и угрозы ее детям
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
В ХМАО Рая Мамедова начала оскорблять русских из-за провокации и угрозы ее детям Фото:

Сургутянка Раиса Мамедова заявила, что публично оскорбила русских из-за провокации одного из участников переписки в общедомовом чате. По ее словам, он отправил в чат фото Мамедовой и ее детей, прикрепленных к надгробным плитам. Об этом Мамедова рассказала во время заседания суда, передает журналист URA.RU.

«Отправить голосовые, где я говорю про русских меня спровоцировало то, что когда один из участников сказал, что: „я знаю, что твоей дочери 10 лет, мы с друзьями тебя и твою дочь…“. И отправил фотографии надгробных плит с тремя фотографиями детей. Когда я увидела фото самого младшего ребенка, который только родился — у меня просто сорвало крышу. Он меня так сильно спровоцировал, что я просто тряслась в этот момент», — сказала Мамедова.

В ходе дальнейшего заседания Мамедова признала, что высказывала оскорбления и угрозы в адрес русской нации. Судье она заявила, что раскаивается в содеянном.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на Раю Мамедову завели уголовное дело за публичное заявление, в котором она оскорбила россиян. Женщину подозревают в возбуждении ненависти либо вражды за угрозу сексуального насилия и физической расправы над русскими. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое скандальное видеообращение. Тогда УФСИН в ХМАО потребовал от суда поместить под арест Мамедову из-за нарушения меры пресечения.

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Сургутянка Раиса Мамедова заявила, что публично оскорбила русских из-за провокации одного из участников переписки в общедомовом чате. По ее словам, он отправил в чат фото Мамедовой и ее детей, прикрепленных к надгробным плитам. Об этом Мамедова рассказала во время заседания суда, передает журналист URA.RU. «Отправить голосовые, где я говорю про русских меня спровоцировало то, что когда один из участников сказал, что: „я знаю, что твоей дочери 10 лет, мы с друзьями тебя и твою дочь…“. И отправил фотографии надгробных плит с тремя фотографиями детей. Когда я увидела фото самого младшего ребенка, который только родился — у меня просто сорвало крышу. Он меня так сильно спровоцировал, что я просто тряслась в этот момент», — сказала Мамедова. В ходе дальнейшего заседания Мамедова признала, что высказывала оскорбления и угрозы в адрес русской нации. Судье она заявила, что раскаивается в содеянном. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на Раю Мамедову завели уголовное дело за публичное заявление, в котором она оскорбила россиян. Женщину подозревают в возбуждении ненависти либо вражды за угрозу сексуального насилия и физической расправы над русскими. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое скандальное видеообращение. Тогда УФСИН в ХМАО потребовал от суда поместить под арест Мамедову из-за нарушения меры пресечения.
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