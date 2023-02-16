Жителей ХМАО внесли в список террористов и экстремистов

Югорчане попали в список террористов и экстремистов
Трое жителей ХМАО попали в список террористов и экстремистов. Данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Рашат Атавов, п. Высокий, Андрей Новиков, п. Высокий, Артур Эльдерхаджиев, г. Мегион (внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)», — сообщается на сайте.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла деятельность участников террористического сообщества, которые скрывались, в том числе, в ХМАО и Тюменской области. Еще восемь соучастников объявили в розыск.
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