16 февраля 2023

Жителей ХМАО внесли в список террористов и экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане попали в список террористов и экстремистов Фото:

Трое жителей ХМАО попали в список террористов и экстремистов. Данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Рашат Атавов, п. Высокий, Андрей Новиков, п. Высокий, Артур Эльдерхаджиев, г. Мегион (внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)», — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла деятельность участников террористического сообщества, которые скрывались, в том числе, в ХМАО и Тюменской области. Еще восемь соучастников объявили в розыск.

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Трое жителей ХМАО попали в список террористов и экстремистов. Данные опубликованы на сайте Росфинмониторинга. «Перечень террористов и экстремистов (включенные). Рашат Атавов, п. Высокий, Андрей Новиков, п. Высокий, Артур Эльдерхаджиев, г. Мегион (внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)», — сообщается на сайте. Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла деятельность участников террористического сообщества, которые скрывались, в том числе, в ХМАО и Тюменской области. Еще восемь соучастников объявили в розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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