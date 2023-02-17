Аналитики раскрыли, подорожает ли бензин в России

Аналитики: у государства есть механизмы для регулировки цен на бензин

18 февраля 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Цены на бензин вырастут, но они поднимутся по всему миру, рассказал Александр Джиоев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цена на российскую нефть марки Urals вырастет в цене вместе с мировыми котировками. Однако цены на топливные продукты в России не изменятся в масштабном плане, потому что у РФ есть механизмы для их регулировки. Об этом рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Причиной для роста послужила новость об ожидаемом добровольном сокращении добычи российской нефти на 5% в марте (порядка 500 тысяч баррелей в сутки), то есть совокупное предложение при прочих равных должно уменьшиться, что и толкает цены вверх», — сообщил Александр Джиоев в разговоре с изданием «Ридус». Отмечается, что повысятся экспортные пошлины на нефть. Павел Сигал добавил, что эти изменения не повлияют на внутренний рынок российского топлива. Он рассказал, что у правительства есть механизм, который позволяет регулировать цены на нефтяные продукты. На рынке есть достаточное количество топлива для уменьшения роста цен, заключил эксперт. Страны Запада ввели санкции против российской нефти в декабре 2022 года. Отмечается, что цена зафиксировалась на уровне 60 долларов за баррель. Во время обсуждения введения потолка цен в ЕС отметили, что верхний порог цены будет меняться в зависимости от экономической ситуации в мире. Российские власти, в свою очередь, ввели ответные санкционные меры против стран, принявших такое ограничение — РФ не будет продавать топливо по ценам, установленным в потолке цен. Издание Bloomberg ранее писало, что Россия поставила нефтяной рекорд вопреки санкциям. Экспорт энергоресурсов занимает значительную часть в доходном бюджете России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что экономика РФ выстояла перед санкциями, которые на нее накладывали страны Запада. Он отметил, что вопреки прогнозам западных аналитиков, доллар в России не стоит 200 рублей, а ВВП не упало на 25%. Его слова приводит газета «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цена на российскую нефть марки Urals вырастет в цене вместе с мировыми котировками. Однако цены на топливные продукты в России не изменятся в масштабном плане, потому что у РФ есть механизмы для их регулировки. Об этом рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Причиной для роста послужила новость об ожидаемом добровольном сокращении добычи российской нефти на 5% в марте (порядка 500 тысяч баррелей в сутки), то есть совокупное предложение при прочих равных должно уменьшиться, что и толкает цены вверх», — сообщил Александр Джиоев в разговоре с изданием «Ридус». Отмечается, что повысятся экспортные пошлины на нефть. Павел Сигал добавил, что эти изменения не повлияют на внутренний рынок российского топлива. Он рассказал, что у правительства есть механизм, который позволяет регулировать цены на нефтяные продукты. На рынке есть достаточное количество топлива для уменьшения роста цен, заключил эксперт. Страны Запада ввели санкции против российской нефти в декабре 2022 года. Отмечается, что цена зафиксировалась на уровне 60 долларов за баррель. Во время обсуждения введения потолка цен в ЕС отметили, что верхний порог цены будет меняться в зависимости от экономической ситуации в мире. Российские власти, в свою очередь, ввели ответные санкционные меры против стран, принявших такое ограничение — РФ не будет продавать топливо по ценам, установленным в потолке цен. Издание Bloomberg ранее писало, что Россия поставила нефтяной рекорд вопреки санкциям. Экспорт энергоресурсов занимает значительную часть в доходном бюджете России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что экономика РФ выстояла перед санкциями, которые на нее накладывали страны Запада. Он отметил, что вопреки прогнозам западных аналитиков, доллар в России не стоит 200 рублей, а ВВП не упало на 25%. Его слова приводит газета «Дни.ру».