Россия поставила нефтяной рекорд вопреки санкциям

Bloomberg: Россия пробурила наибольшее количество нефтяных скважин за последние десять лет
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В 2022 году Россия пробурила больше всего нефтяных скважин за последнее десятилетие, несмотря на санкции и уход иностранных компаний. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Международные санкции и уход множества иностранных фирм не повлияли на разведку и добычу нефти на территории России. В 2022 году российские нефтяные вышки прорубили общую глубину более 28 000 километров. Это является самым высоким показателем за более чем десятилетие», — пишет Bloomberg.

Ранее ЕС одобрили восьмой пакет антироссийских санкций, включающий в себя потолок цен на нефть из РФ. Россия в ответ запретила поставки нефтепродуктов в страны, которые используют механизмы фиксации предельной цены.

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В 2022 году Россия пробурила больше всего нефтяных скважин за последнее десятилетие, несмотря на санкции и уход иностранных компаний. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Международные санкции и уход множества иностранных фирм не повлияли на разведку и добычу нефти на территории России. В 2022 году российские нефтяные вышки прорубили общую глубину более 28 000 километров. Это является самым высоким показателем за более чем десятилетие», — пишет Bloomberg. Ранее ЕС одобрили восьмой пакет антироссийских санкций, включающий в себя потолок цен на нефть из РФ. Россия в ответ запретила поставки нефтепродуктов в страны, которые используют механизмы фиксации предельной цены.
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