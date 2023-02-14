Россия поставила нефтяной рекорд вопреки санкциям

Bloomberg: Россия пробурила наибольшее количество нефтяных скважин за последние десять лет

14 февраля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Страны Запада вводят санкции в отношении РФ с начала спецоперации на Украине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В 2022 году Россия пробурила больше всего нефтяных скважин за последнее десятилетие, несмотря на санкции и уход иностранных компаний. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Международные санкции и уход множества иностранных фирм не повлияли на разведку и добычу нефти на территории России. В 2022 году российские нефтяные вышки прорубили общую глубину более 28 000 километров. Это является самым высоким показателем за более чем десятилетие», — пишет Bloomberg . Ранее ЕС одобрили восьмой пакет антироссийских санкций, включающий в себя потолок цен на нефть из РФ. Россия в ответ запретила поставки нефтепродуктов в страны, которые используют механизмы фиксации предельной цены.

В 2022 году Россия пробурила больше всего нефтяных скважин за последнее десятилетие, несмотря на санкции и уход иностранных компаний. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. «Международные санкции и уход множества иностранных фирм не повлияли на разведку и добычу нефти на территории России. В 2022 году российские нефтяные вышки прорубили общую глубину более 28 000 километров. Это является самым высоким показателем за более чем десятилетие», — пишет Bloomberg. Ранее ЕС одобрили восьмой пакет антироссийских санкций, включающий в себя потолок цен на нефть из РФ. Россия в ответ запретила поставки нефтепродуктов в страны, которые используют механизмы фиксации предельной цены.