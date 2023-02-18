Пермяку удалось отогнать бездомных собак после того, как животные набросились на девочку. Инцидент, попавший на видеорегистратор, произошел в поселке ферма (Пермский край).
«Девочка ничем не провоцировала собаку. Пока одно из животных тащило ребенка за ногу, к месту сбегалось еще минимум четыре псины», — пояснил Алексей Маркович в группе «Двуреченское поселение (Фроловское управление)» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как мужчина, выбегающий из машины, спасет ребенка от собак.
Корреспонденту URA.RU удалось связаться с автором, который подтвердил факт нападения. Он также сообщил, что это произошло 16 февраля. В администрацию муниципального образования был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и дать разъяснения на тему, какие принимаются меры на территории, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. На момент публикации материала ответ не был получен.
О том, что пермячка отсудила деньги за укус собаки, URA.RU писало ранее. По словам женщины, ее укусили дважды. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Пермском крае на детской площадке крупная собака набросилась на ребенка, порвав ему куртку и покусав.
Пермяку удалось отогнать бездомных собак после того, как животные набросились на девочку. Инцидент, попавший на видеорегистратор, произошел в поселке ферма (Пермский край). «Девочка ничем не провоцировала собаку. Пока одно из животных тащило ребенка за ногу, к месту сбегалось еще минимум четыре псины», — пояснил Алексей Маркович в группе «Двуреченское поселение (Фроловское управление)» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как мужчина, выбегающий из машины, спасет ребенка от собак. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с автором, который подтвердил факт нападения. Он также сообщил, что это произошло 16 февраля. В администрацию муниципального образования был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и дать разъяснения на тему, какие принимаются меры на территории, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. На момент публикации материала ответ не был получен. О том, что пермячка отсудила деньги за укус собаки, URA.RU писало ранее. По словам женщины, ее укусили дважды. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Пермском крае на детской площадке крупная собака набросилась на ребенка, порвав ему куртку и покусав.