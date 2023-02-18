Бездомные собаки атаковали девочку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяку удалось отогнать бездомных собак после того, как животные набросились на девочку. Инцидент, попавший на видеорегистратор, произошел в поселке ферма (Пермский край).

«Девочка ничем не провоцировала собаку. Пока одно из животных тащило ребенка за ногу, к месту сбегалось еще минимум четыре псины», — пояснил Алексей Маркович в группе «Двуреченское поселение (Фроловское управление)» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как мужчина, выбегающий из машины, спасет ребенка от собак.

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с автором, который подтвердил факт нападения. Он также сообщил, что это произошло 16 февраля. В администрацию муниципального образования был направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и дать разъяснения на тему, какие принимаются меры на территории, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. На момент публикации материала ответ не был получен.