23 февраля 2023

Свердловский автоэксперт разнес китайские аналоги ушедших брендов

Свердловский автоэксперт Форманчук: в России дефицит автозапчастей для китайских машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, китайский автомобиль, эксид лх, exeed lx, автосалон exeed, кроссовер
Кирилл Форманчук составил топ-3 автомобилей, которые без проблем обслуживаются в России Фото:

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук назвал минусы приобретения китайских брендов машин, которые вышли на замену европейских марок. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU.

«В нашей стране дефицит автозапчастей для китайских машин, за их приобретение придется отдать большие деньги. Да и в принципе к китайскому транспорту наш народ не привык, не каждая автомастерская окажет помощь в починке», — рассказал Кирилл Форманчук.

Автоэксперт назвал топ-3 машины, которые без проблем обслуживаются в России. «Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio. Автомобили не сложные и запчасти на них всегда будут. В Калуге для Volkswagen Polo столько запчастей, что они в том году устроили распродажу и продавали новые аккумуляторы по 500 рублей. Машины собирать не могут, а склады завалены деталями», — добавил мужчина.

Ранее URA.RU сообщало, что количество поставок транспортных средств из Китая за минувшие полгода выросло в десятки раз, по сравнению с 2021 годом. Только за прошедшие полгода в Екатеринбург было ввезено 350 единиц спецтехники и почти 4 тысячи легковых автомобилей.

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Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук назвал минусы приобретения китайских брендов машин, которые вышли на замену европейских марок. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «В нашей стране дефицит автозапчастей для китайских машин, за их приобретение придется отдать большие деньги. Да и в принципе к китайскому транспорту наш народ не привык, не каждая автомастерская окажет помощь в починке», — рассказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт назвал топ-3 машины, которые без проблем обслуживаются в России. «Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio. Автомобили не сложные и запчасти на них всегда будут. В Калуге для Volkswagen Polo столько запчастей, что они в том году устроили распродажу и продавали новые аккумуляторы по 500 рублей. Машины собирать не могут, а склады завалены деталями», — добавил мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что количество поставок транспортных средств из Китая за минувшие полгода выросло в десятки раз, по сравнению с 2021 годом. Только за прошедшие полгода в Екатеринбург было ввезено 350 единиц спецтехники и почти 4 тысячи легковых автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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