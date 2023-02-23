Свердловский автоэксперт разнес китайские аналоги ушедших брендов

Свердловский автоэксперт Форманчук: в России дефицит автозапчастей для китайских машин

Кирилл Форманчук составил топ-3 автомобилей, которые без проблем обслуживаются в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук назвал минусы приобретения китайских брендов машин, которые вышли на замену европейских марок. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU.

«В нашей стране дефицит автозапчастей для китайских машин, за их приобретение придется отдать большие деньги. Да и в принципе к китайскому транспорту наш народ не привык, не каждая автомастерская окажет помощь в починке», — рассказал Кирилл Форманчук.

Автоэксперт назвал топ-3 машины, которые без проблем обслуживаются в России. «Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio. Автомобили не сложные и запчасти на них всегда будут. В Калуге для Volkswagen Polo столько запчастей, что они в том году устроили распродажу и продавали новые аккумуляторы по 500 рублей. Машины собирать не могут, а склады завалены деталями», — добавил мужчина.

Ранее URA.RU сообщало, что количество поставок транспортных средств из Китая за минувшие полгода выросло в десятки раз, по сравнению с 2021 годом. Только за прошедшие полгода в Екатеринбург было ввезено 350 единиц спецтехники и почти 4 тысячи легковых автомобилей.