Жительница Березников (Пермский край) Вероника Фризен возмутилась поведением таксиста, который приехал не по адресу вызова, а когда женщина указала на это начал ее оскорблять. Скрин переписки пермячка опубликовала в сообществе «ЧП Березники».
«Вызвала такси, мужчина приехал не туда и отметил, что машина меня ожидает, хотя я написала, где нахожусь. Деньги за ожидание капали, и я отменила заказ. После этого мне стали приходить сообщения с оскорблениями», — пожаловалась пермячка в посте.
В качестве доказательств женщина приложила скриншот переписки с водителем. В комментариях к посту сервис такси «Максим», где работал этот водитель пообещали разобраться в произошедшем. «Создадим обращение в техподдержку и проведем работу с водителем», — пообещали в компании женщине.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.