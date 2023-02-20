Пермячка пожаловалась на таксиста, который обозвал ее псиной. Скрин

21 февраля 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Водитель такси повел себя грубо по отношению к клиенту Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) Вероника Фризен возмутилась поведением таксиста, который приехал не по адресу вызова, а когда женщина указала на это начал ее оскорблять. Скрин переписки пермячка опубликовала в сообществе «ЧП Березники». «Вызвала такси, мужчина приехал не туда и отметил, что машина меня ожидает, хотя я написала, где нахожусь. Деньги за ожидание капали, и я отменила заказ. После этого мне стали приходить сообщения с оскорблениями», — пожаловалась пермячка в посте. В качестве доказательств женщина приложила скриншот переписки с водителем. В комментариях к посту сервис такси «Максим», где работал этот водитель пообещали разобраться в произошедшем. «Создадим обращение в техподдержку и проведем работу с водителем», — пообещали в компании женщине. Таксист оскорбил пермячку после отмены заказа «ЧП Березники»/vk.com

Жительница Березников (Пермский край) Вероника Фризен возмутилась поведением таксиста, который приехал не по адресу вызова, а когда женщина указала на это начал ее оскорблять. Скрин переписки пермячка опубликовала в сообществе «ЧП Березники». «Вызвала такси, мужчина приехал не туда и отметил, что машина меня ожидает, хотя я написала, где нахожусь. Деньги за ожидание капали, и я отменила заказ. После этого мне стали приходить сообщения с оскорблениями», — пожаловалась пермячка в посте. В качестве доказательств женщина приложила скриншот переписки с водителем. В комментариях к посту сервис такси «Максим», где работал этот водитель пообещали разобраться в произошедшем. «Создадим обращение в техподдержку и проведем работу с водителем», — пообещали в компании женщине.