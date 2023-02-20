20 февраля 2023

Пермячка пожаловалась на таксиста, который обозвал ее псиной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Такси. Тюмень, такси, taxi
Водитель такси повел себя грубо по отношению к клиенту Фото:

Жительница Березников (Пермский край) Вероника Фризен возмутилась поведением таксиста, который приехал не по адресу вызова, а когда женщина указала на это начал ее оскорблять. Скрин переписки пермячка опубликовала в сообществе «ЧП Березники».

«Вызвала такси, мужчина приехал не туда и отметил, что машина меня ожидает, хотя я написала, где нахожусь. Деньги за ожидание капали, и я отменила заказ. После этого мне стали приходить сообщения с оскорблениями», — пожаловалась пермячка в посте.

В качестве доказательств женщина приложила скриншот переписки с водителем. В комментариях к посту сервис такси «Максим», где работал этот водитель пообещали разобраться в произошедшем. «Создадим обращение в техподдержку и проведем работу с водителем», — пообещали в компании женщине.

Таксист оскорбил пермячку после отмены заказа

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жительница Березников (Пермский край) Вероника Фризен возмутилась поведением таксиста, который приехал не по адресу вызова, а когда женщина указала на это начал ее оскорблять. Скрин переписки пермячка опубликовала в сообществе «ЧП Березники». «Вызвала такси, мужчина приехал не туда и отметил, что машина меня ожидает, хотя я написала, где нахожусь. Деньги за ожидание капали, и я отменила заказ. После этого мне стали приходить сообщения с оскорблениями», — пожаловалась пермячка в посте. В качестве доказательств женщина приложила скриншот переписки с водителем. В комментариях к посту сервис такси «Максим», где работал этот водитель пообещали разобраться в произошедшем. «Создадим обращение в техподдержку и проведем работу с водителем», — пообещали в компании женщине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...