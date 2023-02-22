22 февраля 2023

В гараже под Челябинском обнаружен труп пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, пенсионер задохнулся выхлопными газами при ремонте машины Фото:

В деревне Новое поле Сосновского района Челябинской области в гараже обнаружен труп 73-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В гараже по улице Луговой деревни Новое поле 21 февраля найден труп мужчины 1949 года рождения. По предварительным данным, пенсионер задохнулся во время ремонта автомобиля в закрытом помещении», — уточнил URA.RU источник.

По данным источника, на теле обнаружены признаки отравления выхлопными газами. URA.RU направило запрос по данному факту в Следственное управление СКР по региону. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.

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В деревне Новое поле Сосновского района Челябинской области в гараже обнаружен труп 73-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В гараже по улице Луговой деревни Новое поле 21 февраля найден труп мужчины 1949 года рождения. По предварительным данным, пенсионер задохнулся во время ремонта автомобиля в закрытом помещении», — уточнил URA.RU источник. По данным источника, на теле обнаружены признаки отравления выхлопными газами. URA.RU направило запрос по данному факту в Следственное управление СКР по региону. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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