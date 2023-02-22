В гараже под Челябинском обнаружен труп пенсионера

По предварительным данным, пенсионер задохнулся выхлопными газами при ремонте машины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В деревне Новое поле Сосновского района Челябинской области в гараже обнаружен труп 73-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«В гараже по улице Луговой деревни Новое поле 21 февраля найден труп мужчины 1949 года рождения. По предварительным данным, пенсионер задохнулся во время ремонта автомобиля в закрытом помещении», — уточнил URA.RU источник.

По данным источника, на теле обнаружены признаки отравления выхлопными газами. URA.RU направило запрос по данному факту в Следственное управление СКР по региону. К моменту публикации новости ответ на него не поступил.