Путин обозначил приоритетное направление развития для России

В России одним из приоритетных направлений развития обозначено создание современных и эффективных армии и флота. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего видеопоздравления, посвященного Дню защитника Отечества.
«Современные, эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего. И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание», — цитируют обращение президента на официальном сайте
Путин подчеркнул, что развитие системы вооружения будет опираться на реальный боевой опыт. Основу составят солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом на передовой, а также перспективные образцы вооружения, производство которого наращивается быстрыми темпами.
«Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы, а также укрепление ядерной триады», — добавил Путин.
Ранее стало известно о пополнении флота тремя подводными крейсерами типа «Император Александр III». Это позволит довести долю стратегических ядерных сил до ста процентов.
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