22 февраля 2023

Путин обозначил приоритетное направление развития для России

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Просмотр обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в Уральском институте управления. Екатеринбург , путин на экране, обращение путина, владимир путин
Владимир Путин обозначил в качестве приоритета развитие вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России одним из приоритетных направлений развития обозначено создание современных и эффективных армии и флота. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего видеопоздравления, посвященного Дню защитника Отечества.

«Современные, эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего. И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание», — цитируют обращение президента на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что развитие системы вооружения будет опираться на реальный боевой опыт. Основу составят солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом на передовой, а также перспективные образцы вооружения, производство которого наращивается быстрыми темпами.

«Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы, а также укрепление ядерной триады», — добавил Путин.

Ранее стало известно о пополнении флота тремя подводными крейсерами типа «Император Александр III». Это позволит довести долю стратегических ядерных сил до ста процентов.

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В России одним из приоритетных направлений развития обозначено создание современных и эффективных армии и флота. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего видеопоздравления, посвященного Дню защитника Отечества. «Современные, эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего. И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание», — цитируют обращение президента на официальном сайте Кремля. Путин подчеркнул, что развитие системы вооружения будет опираться на реальный боевой опыт. Основу составят солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом на передовой, а также перспективные образцы вооружения, производство которого наращивается быстрыми темпами. «Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы, а также укрепление ядерной триады», — добавил Путин. Ранее стало известно о пополнении флота тремя подводными крейсерами типа «Император Александр III». Это позволит довести долю стратегических ядерных сил до ста процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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