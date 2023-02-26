Мэр Перми назначил нового руководителя департамента земельных отношений

27 февраля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Ларису Пьянкову назначили и. о. начальника департамента Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин назначил нового руководителя городского департамента земельных отношений. Им временно стала Лариса Пьянкова. О назначении сообщили в пресс-службе городской администрации. «Глава Перми Алексей Демкин с 27 февраля назначил Ларису Пьянкову исполняющей обязанности начальника департамента земельных отношений администрации Перми. С 2011 года она работала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в должности заместителя руководителя», — указано в пресс-релизе. Ранее URA.RU сообщало о ротациях в городской мэрии. Так, с поста вице-мэра ушел Виктор Агеев, а должность главы Мотовилихинского района покинул Александр Хаткевич, возглавивший затем департамент имущественных отношений.

Мэр Перми Алексей Демкин назначил нового руководителя городского департамента земельных отношений. Им временно стала Лариса Пьянкова. О назначении сообщили в пресс-службе городской администрации. «Глава Перми Алексей Демкин с 27 февраля назначил Ларису Пьянкову исполняющей обязанности начальника департамента земельных отношений администрации Перми. С 2011 года она работала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю в должности заместителя руководителя», — указано в пресс-релизе. Ранее URA.RU сообщало о ротациях в городской мэрии. Так, с поста вице-мэра ушел Виктор Агеев, а должность главы Мотовилихинского района покинул Александр Хаткевич, возглавивший затем департамент имущественных отношений.